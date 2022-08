Nella giornata di oggi, 12 agosto 2022, MediaWorld — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — rende disponibile online e in negozio la nuova iniziativa promozionale che permette di ottenere il 20% di Extra Sconto a carrello su tutte le TV a partire da 599 euro, con offerte finali decisamente interessanti.

Dunque, dopo avervi illustrato una più ampia selezione di offerte in un articolo dedicato su TuttoTech.net, in questa sede ci occuperemo in via esclusiva di questa promozione riguardante i televisori.

Offerte TV MediaWorld: 20% di Extra Sconto a carrello (fino al 14 agosto)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte previste da MediaWorld nell’ambito di questa nuova iniziativa promozionale, vanno poste alcune premesse di carattere generale.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Innanzitutto, la promozione in discorso è valida tanto sullo store online quanto nei punti vendita fisici del rivenditore. Secondariamente, il periodo di validità è breve, va da oggi fino al 14 agosto prossimo. Venendo alle informazioni più importanti, il 20% di Extra Sconto viene applicato direttamente nel carrello su tutte le TV a partire da 599 euro; a parte quelle aventi un prezzo inferiore al minimo, l’unica altra esclusione attiene alle TV facenti parte della promozione Megasconti. La consegna è gratuita soltanto ove espressamente indicato.

Senza ulteriori indugi, passiamo ora alle TV in promozione con una precisazione: i prezzi riportati sono già scontati e per vederli non dovete fare altro che aggiungere il prodotto desiderato al carrello. Ecco le offerte:

Queste e tutte le altre offerte della promozione in discorso possono essere visionate al link sottostante:

Offerte TV MediaWorld: 20% di Extra Sconto a carrello (fino al 14 agosto)

Leggi anche: Le nostre guide agli acquisti

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.