Completata la visione del Volume 2 del quarto capitolo, la domanda che tutti si stanno ponendo è la seguente: quando esce Stranger Things 5? A differenza delle altre volte, in cui la finestra d’uscita era stata imprevedibile (anche a causa del Covid), l’uscita della quinta e ultima stagione della serie evento Netflix non dovrebbe riservare grosse sorprese. Riguardo a ciò, alcuni attori che compongono il cast della serie televisiva hanno confermato che l’inizio delle nuove riprese è fissato per il mese di gennaio del prossimo anno (2023). Questo dato, unito a quanto accaduto nel corso delle precedenti stagioni, ci aiuta a fare una previsione realistica sulla data di uscita del capitolo finale di Stranger Things.

Quando esce Stranger Things 5? L’ipotesi più credibile

Stranger Things 5 uscirà tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. L’ipotesi si poggia sia sulle indiscrezioni relative all’inizio delle riprese per gennaio 2023, sia sui tempi preventivati per le riprese della quarta stagione, che si sarebbero dovute tenere entro il lasso di tempo gennaio-agosto 2020, tempistiche cancellate in seguito all’esplosione della pandemia. Ora che il Covid sembra abbia finalmente concesso un po’ di tregua ai set, sia in Italia che nel resto del mondo, non c’è nulla che ci faccia pensare che le tempistiche previste inizialmente per le riprese della quarta stagione non debbano essere confermate anche per la quinta.

Un motivo in più per credere a ciò arriva dalle dichiarazioni degli stessi Duffer Brothers. Gli ideatori della serie evento Netflix hanno confermato che il minutaggio della quinta stagione sarà inferiore rispetto alla quarta, dunque è facile intuire come l’arco temporale gennaio-agosto 2020 fissato per la quarta stagione possa essere confermato in toto tre anni dopo per la quinta e ultima stagione.

A ciò si aggiungono i tempi per la post produzione: anche in questo caso facciamo riferimento a quanto accaduto per il quarto capitolo, per cui sono stati necessari dai quattro ai sei mesi. Per questo motivo, tutto ci lascia pensare che la quinta e ultima stagione di Stranger Things entrerà nel catalogo Netflix a partire tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

