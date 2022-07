Stranger Things è una delle serie tv più viste di Netflix. Con le sue quattro stagioni, e una quinta in arrivo, è riuscita a entrare nel cuore degli spettatori. A differenza degli altri anni, questa volta, la piattaforma ha deciso di suddividere le nuove puntate in due volumi. Il primo, composto da 7 puntate, è stato rilasciato il 27 maggio, mentre il secondo, con i due appuntamenti finali, è uscito proprio oggi. Al momento, la storia appare più intrecciata che mai. L’evoluzione dei personaggi e la messa in scena delle cupe dinamiche non fanno altro che aumentare le aspettative. A questo punto, potrebbe essere utile dare un’occhiata generale alla situazione.

Stranger Things, cosa è successo nelle ultime puntate? La meta di Undici

Non sempre è facile ricordare tutti gli eventi accaduti in una serie tv. In alcuni show, questo non influisce sulla visione, però, in altri, come Stranger Things, può avere un peso determinante. Nelle prime sette puntate della quarta stagione, è stato introdotto il personaggio di Vecna. Il mostro ha creato un vero e proprio scompiglio nella cittadina di Hawkins. I giovani più deboli e fragili, infatti, sono rimasti vittime dei suoi terribili poteri. Inaspettatamente, tramite un ricordo di Undici, si è scoperto che è stata proprio lei a creare questa creatura con l’imprigionamento di Henry Creel, il figlio di Victor Creel. La protagonista, nel tentativo di recuperare i suoi poteri, si è anche recata nel laboratorio segreto presente in Nevada.

Mike, Will, Jonathan e Argyle hanno fatto di tutto per mettersi sulle tracce della ragazza. Grazie all’aiuto di Suzie, la fidanzata di Dustin, sono riusciti a individuare la meta di Undici. Questo li ha spinti a mettersi in viaggio per raggiungerla, intraprendendo un’avventura ricca di ostacoli.

Nancy ancora intrappolata nel Sottosopra: i poteri di Vecna

Nelle prime puntate della quarta stagione, anche Nancy ha dovuto affrontare una situazione alquanto complessa. Dopo aver cercato di scoprire la verità sul laboratorio e sugli omicidi accaduti nella sua città, è rimasta vittima delle capacità soprannaturali di Vecna. Incapace di difendersi, è stata imprigionata nel Sottosopra. Sicuramente, il suo destino, verrà svelato nei prossimi due episodi.

Joyce e Murray, intanto, si sono posti l’obiettivo di salvare Hopper dai russi. Il loro intento è andato a buon fine, ma la lontananza da Hawkins non gli ha permesso di rimanere aggiornati sugli ultimi avvenimenti. Probabilmente, si uniranno anche loro alla battaglia finale contro il mostro.