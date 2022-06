Lo scorso aprile, durante il ComicCon a Las Vegas era stato annunciato il sequel di Venom: la furia di Carnage. Da quel momento in poi, però, non si seppe più nulla fino ad oggi.

Tony Hardy svela le novità su Venom 3

Tom Hardy tramite un post pubblicato, su Instagram, ha postato un breve video in cui compare la sceneggiatura di Venom 3. Nella clip si vede un disegnino in rosso con il numero 3. Inoltre, figura il nome della scrittrice Kelly Marcel.

Dunque, non ci sono più riserve: Venom 3 si farà anche se al momento non ci sono ulteriori dettagli. Per quanto riguarda il regista, sulla poltrona potrebbe sedersi ancora Andy Serkis nonché regista di Venom 2.

Il successo di Venom 2

In occasione di Venom 2, gli amanti del film avevano già intuito ad una futura collaborazione tra la Sony e la Marvel Studios. Eddie Brock/Venom era apparso nei titoli di coda di Spider-Man: No Way Home. Per quanto riguarda Venom: la furia di Carnage, il personaggio interpretato da Tom Hardy aveva scoperto l’identità di Spider-Mannel finale di Spider-Man: Far From Home.

Il successo di Venom 2 al botteghino ha riscosso una somma cospicua d’incassi, anche se non è arrivato ai livelli di Venom. Tuttavia, il commento della critica ha portato gli autori a proseguire con una terza stagione.