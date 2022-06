Ci siamo, la nuova serie Ms. Marvel debutta oggi su Disney+, gratis per gli abbonati. La serie tv realizzata dai Marvel Studios è ambientata un paio di anni dopo quanto accaduto in Avengers: Endgame e ha per protagonista Kamala Khan, una ragazza capace di produrre proiezioni energetiche che la distinguono da tutte le altre sue coetanee presenti sulla faccia della Terra. Kamala Khan non è un nome nuovo per i fan della Marvel, è anche vero però che il personaggio della serie televisiva si discosterà molto da quello dei fumetti, avvicinandosi più alle prestazioni eccezionali di Mr. Fantastic.

Di cosa parla Ms. Marvel?

La serie tv Ms. Marvel ha per protagonista Kamala Khan, una giovane americana musulmana che trascorre la sua adolescenza in quel di Jersey City. La ragazza è un’appassionata di videogiochi nonché una scrittrice di fan-fiction. La creatività di certo non le manca, merito anche di una passione smisurata per Captain Marvel. Il rovescio della medaglia? Tanto è una persona brillante nel mondo immaginario, quanto è una ragazza invisibile nella vita reale di tutti i giorni, frenata da un carattere che non le permette di risplendere quando è insieme agli altri. Tutto questo però è destinato a cambiare in fretta, non appena Kamala riceverà in dote i superpoteri.

Marvel Italia ha pubblicato il video del trailer ufficiale già più di due mesi fa. Se ancora non lo avete visto, ecco il filmato che ritrae la protagonista Kamala Khan nella nuova serie televisiva targata Marvel Studios.

Come vedere Ms. Marvel gratis su Disney+

La serie Ms. Marvel è da oggi disponibile gratis sulla piattaforma streaming Disney+ per tutti gli abbonati. Per guardare gli episodi della prima stagione è sufficiente sottoscrivere l’abbonamento a Disney Plus, scegliendo tra la fatturazione mensile e annuale, dopodiché è sufficiente accedere alla piattaforma con le proprie credenziali e cliccare sul riquadro dedicato alla nuova serie dei Marvel Studios per Disney+.