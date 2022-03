A giugno, su Disney Plus, debutterà la nuova serie Marvel Studios intitolata Ms. Marvel. La serie TV originale Disney+ ha per protagonista la nuova super eroina del Marvel Cinematic Universe (MCU), alla perenne ricerca di un equilibrio tra la famiglia, il liceo e i nuovi super poteri. La prima stagione è diretta da Adil El Arbi e Bilall Fallah, Sharmeen Obaid – Chinoy e Meera Menon, mentre gli executive producer sono Kevin Feige, Victoria Alonso, Louis D’Esposito e Bisha K. Ali (quest’ultimo è anche il capo sceneggiatore).

Di seguito tutte le informazioni da conoscere sulla nuova serie TV Ms. Marvel: dalla trama al cast, dalla data di uscita al trailer, fino a come e dove vedere gli episodi della prima stagione.

Ms. Marvel trama: di cosa parla la serie?

Qual è la trama di Ms. Marvel? La serie originale Disney Plus dei Marvel Studios racconta la storia di Kamala Khan, una giovane studentessa americana di fede musulmana che abita a Jersey City. Kamala è dotata di una super immaginazione, ama scrivere fan-fiction ed è una grande appassionata di videogiochi. Nonostante ciò, nella vita reale di tutti i giorni, lo spirito della ragazza non riesce a emergere né a casa né tantomeno a scuola. Tutto è destinato a cambiare quando Kamala riceverà i super poteri, gli stessi che padroneggiano gli eroi che ha sempre ammirato, su tutti Captain Marvel.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ms. Marvel: cast, attori e personaggi

Ecco il cast completo della serie televisiva Ms. Marvel:

Iman Vellani interpreta Ms. Marvel / Kamala Khan

Matt Lints interpreta Bruno Carrelli

Aramis Knight interpreta Red Dagger / Kareem

Rish Shah interpreta Kamran

Zenobia Shroff interpreta Muneeba Khan

Mohan Kapur interpreta Yusuf Khan

Saagar Shaikh interpreta Amir Khan

Laurel Marsden interpreta Zoe Zimmer

Adaku Ononogbo interpreta Fariha

Randy Havens (ruolo sconosciuto)

Yasmeen Fletcher (ruolo sconosciuto)

Laith Naki (ruolo sconosciuto)

Azher Usman (ruolo sconosciuto)

Travina Springer (ruolo sconosciuto)

Alysia Reiner (ruolo sconosciuto)

Anjali Bhimani (ruolo sconosciuto)

Fawad Khan (ruolo sconosciuto)

Nimra Bucha (ruolo sconosciuto)

Alyy Khan (ruolo sconosciuto)

Mehwish Hayat (ruolo sconosciuto)

Samina Ahmad (ruolo sconosciuto)

Se si esclude la protagonista Kamala Khan, ra i principali personaggi della serie Ms. Marvel si annoverano Bruno Carrelli (il miglior amico di Kamala), Muneeba Khan (la madre di Kamala), Yusuf Khan (il padre di Kamala) e Amir Khan (il fratello della giovane protagonista).

Ms. Marvel: quando esce su Disney Plus

La data di uscita di Ms. Marvel su Disney Plus è prevista per il prossimo 8 giugno. L’annuncio è stato dato dalla piattaforma Disney+ in occasione della diffusione del trailer.

Il trailer di Ms. Marvel

A questo proposito, ecco il trailer ufficiale di Ms. Marvel. Il video è stato diffuso per la prima volta sui canali social di Disney Plus lo scorso 15 marzo.

Dove guardare Ms. Marvel

È possibile guardare gli episodi di Ms. Marvel in streaming su Disney Plus, gratis per gli abbonati. La sezione di riferimento è Marvel, uno dei sei brand della piattaforma insieme a Disney, Star Wars, National Geographic, Pixar e Star.