Il film Avatar arrivò nelle sale cinematografiche nel 2009. Nel giro di pochissimo tempo, riscosse un incredibile successo. Questo spinse la produzione a optare per un sequel. Finalmente, con grande gioia dei fan, il progetto è pronto a trasformarsi in realtà. L’uscita della pellicola, intitolata Avatar-La Via dell’Acqua, è prevista per il 14 dicembre 2022. Il teaser trailer, presentato nelle ultime ore, ha offerto qualche informazione in più su quella che sarà la trama della storia.

Diffuso il teaser trailer di Avatar 2: effetti scenici e un’avventura tutta da scoprire

L’uscita del teaser trailer di Avatar 2 non ha fatto altro che alimentare l’entusiasmo del pubblico. Il video, della durata di poco più di un minuto, ha permesso di immergersi di nuovo del mondo di Pandora e di incontrare i tanto amati personaggi. Sono sufficienti pochi secondi per rendersi conto dell’ottimo apparato scenico. I dettagli, curati in ogni loro aspetto, rendono la clip ancora più speciale. Vengono mostrati vari luoghi che, in qualche modo, richiamano l’ambientazione del primo film. Ci sono, però, anche tanti nuovi spunti, improntati, principalmente, sul mondo sottomarino.

Durante lo scorrimento delle immagini, a un certo punto, è possibile ascoltare la voce di Jake, uno dei personaggi della storia: “Io so per certo, dovunque andiamo, questa famiglia è la nostra fortezza”.

Avatar 2, di cosa parlerà il film? Tutti i dettagli sulla trama e sul cast

Dal punto di vista della trama, ci sono ancora molti dettagli da scoprire. È noto che Avatar 2 sarà ambientato a 10 anni dalla fine del primo film. Jake, Neytiri e i loro figli dovranno lottare per sfuggire a un pericolo incombente. La famiglia sarà costretta a prendere delle decisioni difficili pur di salvarsi.

Sam Worthington e Zoe Saldana saranno pronti a calarsi nuovamente nei panni dei due protagonisti principali, così come Sigourney Weaver (Grace Augustine), Dileep Rao (Max Patel), Joel David Moore (Norm Spellman) e CCH Pounder (Mo’at). Ovviamente non mancheranno le new entry tra cui Kate Winslet e Jack Champion.