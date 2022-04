L’oroscopo della settimana dall’11 al 17 aprile sarà ricco di sorprese. La vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali verrà influenzata dai transiti dei pianeti. Ci sarà chi si concentrerà sulle questioni amorose e chi darà la precedenza al proprio successo professionale.

Nel dettaglio, la Vergine, lo Scorpione e l’Acquario saranno molto premurosi con le persone care, mentre i Gemelli, il Leone e i Pesci troveranno nuove strategie organizzative. L’Ariete, la Bilancia e il Capricorno faranno battere il cuore alla persona amata, al contrario del Cancro e del Sagittario che preferiranno agire meno impulsivamente.

Per avere una visione completa dell’oroscopo della settimana, potrebbe essere d’aiuto consultare anche il profilo del proprio ascendente.

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 aprile: dall’Ariete al Cancro

Ariete: il rapporto con il partner andrà a gonfie vele. Avrete tanti progetti e sogni da realizzare. Discuterete di ogni cosa, soffermandovi sugli ostacoli della settimana. Questo vi aiuterà a rafforzare la vostra empatia. La famiglia sarà felice di vedervi così sereni, ma anche gli amici vi dimostreranno tutto il loro affetto. Il lavoro non sfuggirà da questa ondata di positività. Film consigliato: La cena delle spie (Prime Video).

Toro: sarete molto sicuri di voi stessi. Non metterete in dubbio le vostre capacità perché saprete di poter svolgere al meglio i compiti assegnati. Sarà una settimana molto intensa, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Per fortuna, non mancheranno i momenti di svago. Potrebbe essere il momento giusto per incontrare l’anima gemella. Film consigliato: Metal Lords (Netflix).

Gemelli: non avrete molto tempo per svolgere tutte le vostre mansioni. Sentirete il bisogno di migliorare le vostre strategie organizzative. Con un pizzico di accortezza e tanta audacia, non avrete alcun problema. Il partner e gli amici faranno di tutto per aiutarvi e starvi accanto. Film consigliato: 30 caffè per innamorarsi (Prime Video).

Cancro: sarete molto riflessivi. Non vorrete lasciare niente di intentato ma, allo stesso tempo, preferirete agire con coscienza. Avrete paura, infatti, di commettere degli errori irrimediabili. Per fortuna, la realtà dei fatti vi smentirà. Anche i vostri capi saranno contenti di voi. Film consigliato: Furioza (Netflix).

Settimana 11-17 aprile, oroscopo settimanale: dal Leone allo Scorpione

Leone: non vedrete l’ora di poter dedicare un po’ di tempo a voi stessi. Saprete di dovervi prendere cura del vostro benessere, ma non vorrete rinunciare ai vostri impegni settimanali. Per fortuna, avrete tutte le carte in regola per riuscire a trovare delle alternative. Film consigliato: Il re di Staten Island (Prime Video).

Vergine: sarete in perfetta sintonia con i vostri amici. Non vi tirerete indietro davanti a eventuali richieste perché desidererete aiutare le persone care. Non reagirete molto bene alle critiche e vi sentirete a disagio davanti a tutte quelle situazioni che vi faranno sentire inadeguati. Film consigliato: Noi siamo infinito (Prime Video).

Bilancia: la persona amata non riuscirà a distogliere gli occhi da voi. Il vostro carisma la conquisterà completamente. Finalmente, avrete una conferma degli sforzi impiegati. Sarà importante, però, non trascurare le sue esigenze. La dolcezza e il dialogo saranno le armi migliori. Film consigliato: Il truffatore di Tinder (Netflix).

Scorpione: troverete sempre un po’ di tempo da dedicare agli affetti più cari. Non permetterete agli impegni della settimana di monopolizzare la vostra attenzione. Anche in amore, cercherete di essere presenti il più possibile. Potrebbe essere utile stilare una lista delle vostre priorità. Film consigliato: Dalla mia finestra (Netflix).

Oroscopo e segni zodiacali della settimana dall’11 al 17 aprile: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non vorrete bruciare le tappe. Preferirete organizzare con cura le prossime mosse, in modo da evitare qualsiasi sbaglio. Sul lavoro, sarete molto coscienziosi. Cercherete di svolgere al meglio i vostri compiti e di non sprecare tempo inutilmente. Film consigliato: Macchine mortali (Netflix).

Capricorno: la vostra vita sentimentale sarà ricca di affetto. Tra voi e il partner ci sarà uno splendido rapporto. Niente e nessuno riuscirà a creare disaccordo tra voi. Avrete molti piani per il futuro, ma prima sarà necessario risolvere qualche piccola questione rimasta in sospeso. Il lavoro sarà caratterizzato da alti e bassi. Film consigliato: La guerra di domani (Prime Video).

Acquario: farete fatica a dire di no. Non riuscirete a ignorare una richiesta di aiuto, soprattutto se proveniente dai vostri affetti più cari. Vi farete carico di tutte le vostre responsabilità, provando a non deludere nessuno. Sul lavoro sarete precisi e concentrati. La dura fatica non vi spaventerà, ma dovrete ricordare di dedicare tempo anche ad altro. Film consigliato: L’assistente delle star (Prime Video).

Pesci: sarete costretti a rinunciare a qualcosa di importante. Il poco tempo a disposizione, infatti, vi spingerà a prendere delle decisioni difficili. Prima di fare la vostra mossa, però, potrebbe essere d’aiuto chiedere consiglio alle persone care. Gli amici e il partner saranno lieti di indirizzarvi verso la giusta direzione. Anche la famiglia non si tirerà indietro. Film consigliato: Un piccolo favore (Netflix).