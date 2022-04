Cosa mi consigliate di vedere su Netflix questa settimana? Ecco l’elenco con le novità su film e serie TV in uscita da lunedì 11 a domenica 17 aprile.

Dopo aver salutato l’arrivo della quinta stagione di Elite, nei prossimi giorni gli abbonati Netflix potranno seguire per la prima volta in Italia la sitcom statunitense Young Sheldon, di cui verranno rese disponibili le prime quattro stagioni. È anche la settimana di Ovosodo, il film di Paolo Virzì ambientato nella Livorno degli anni Settanta e Ottanta, di Choose or Die, thiller horror in cui rivedremo l’attore Asa Butterfield (Sex Education), e di Venome – La furia di Carnage, il sequel di Venom (2018) con Tom Hardy (Revenant – Redivivo).

Novità Netflix: i film e le serie TV in uscita dall’11 al 17 aprile

Di seguito un riepilogo completo delle novità Netflix in uscita nella settimana da lunedì 11 a domenica 17 aprile. Ecco dunque quali sono i film e le serie TV pronte a fare il loro debutto in catalogo nei prossimi giorni.

Film

Ovosodo – Film in uscita giovedì 14 aprile

Choose or Die – Film in uscita venerdì 15 aprile

Venom: La furia di Carnage – Film in uscita sabato 16 aprile

Serie TV

Young Sheldon – Le prime quattro stagioni in uscita venerdì 15 aprile

Che serie guardare su Netflix? Novità dall’11 al 17 aprile

Quale serie TV guardare su Netflix questa settimana? L’unica novità della settimana dall’11 al 17 aprile è Young Sheldon: la sitcom statunitense è pronta a debuttare nel catalogo di Netflix Italia questo venerdì.

Young Sheldon – Da venerdì 15 aprile

Le prime quattro stagioni, delle cinque totali, di Young Sheldon arrivano finalmente nel catalogo delle serie televisive di Netflix. La sitcom americana nasce come spin-off e prequel della premiata serie The Bing Bang Theory e ha al centro le vicende di Sheldon Cooper da bambino. Ideata da Chuck Lorre e Steven Molaro, la serie ha per protagonista il giovanissimo attore classe 2008 Iain Armitage, noto in precedenza per il ruolo di Ziggy Chapman in Big Little Lies – Piccole grandi bugie. Young Sheldon va in onda dal 25 settembre 2017 sulla rete televisiva americana CBS, mentre in Italia è arrivata a partire dal 31 gennaio 2018 grazie a Infinity TV (stagione 1), Joi (stagione 2), Premium Stories (stagione 3 e stagione 4 fino all’episodio 10) e Italia 1 (stagione 4 dall’undicesimo al diciottesimo episodio). Tra i personaggi principali delle prime cinque stagioni si annoverano Mary Cooper (Zoe Perry), George Cooper Senior (Lance Barber), George “Georgie” Cooper Junior (Montana Jordan), Melissa “Missy” Cooper (Raegan Revord), Costance “Connie” Tucker (Annie Potts). Nel cast figura anche Jim Parsons, la voce adulta di Sheldon.

Che film guardare su Netflix? Novità dall’11 al 17 aprile

Se alle serie TV preferisci guardare i film, nell’elenco che segue trovi le principali novità Netflix della settimana: Ovosodo, Choose or Die, Venom: La furia di Carnage.

Ovosodo – Da giovedì 14 aprile

Il catalogo Netflix dedicato ai film si arricchisce dal prossimo 14 aprile di Ovosodo, la pellicola del 1997 di Paolo Virzì con protagonisti Edoardo Gabbriellini e Claudia Pandolfi. Il film racconta la storia di Piero Mansani (interpretato dall’attore Edoardo Gabbriellini), giovane studente che vive nel quartiere Barriera Fiorentina, un rione alla periferia di Livorno. Dopo la perdita della madre, Piero ha dovuto imparare a crescere in fretta, a differenza della maggior parte dei suoi coetanei. Il giovane protagonista di Ovosodo trova prima un appoggio fondamentale nella professoressa Giovanna Fornari, interpretata nel film dall’attrice Nicoletta Braschi, e poi nel compagno di scuola Tommaso (Marco Cocci), fino alla partenza di quest’ultimo negli Stati Uniti d’America. Sul fronte sentimentale, invece, il protagonista si dividerà tra Lisa (Regina Orioli) e, soprattutto, Susy (Claudia Pandolfi), la vicina di Lisa da sempre innamorata di Piero.

Choose or Die – Da venerdì 15 aprile

Il giorno dopo Ovosodo, venerdì 15 aprile, uscirà su Netflix Choose or Die, un thriller horror diretto da Toby Meakins con protagonisti Asa Butterfield (Otis Milburn nella serie cult Sex Education) e Iola Evans (The 100). La pellicola racconta la storia di due amici che decidono di riavviare un vecchio videogioco degli anni Ottanta per riscuotere un premio. Ben presto però i protagonisti di Choose or Die si accorgono che le scelte compiute si rivelano mortali. A entrambi è chiaro che il gioco si sia trasformato in una maledetta lotta alla sopravvivenza: perché, ed è inquietante anche solo ricordarlo, “se muori nel gioco muori anche nella vita vera”. Oltre ad Asa Butterfield e Toby Meakins, nel cast figurano anche Angela Griffin, Eddie Marsan, Kate Fleetwood e Robert Englund, quest’ultimo celebre in tutto il mondo per aver interpretato il serial killer Freddy Krueger nella saga horror Nightmare.

A fine marzo Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Choose or Die.

Venom: La furia di Carnage – Da sabato 16 aprile

La terza e ultima novità Netflix della settimana da lunedì 11 a domenica 17 aprile è il film Venom – La furia di Carnage, il cui debutto in catalogo è atteso per la mattina di sabato 16 aprile. Uscito nel 2021, Venom – La furia di Carnage è un film diretto da Andy Serkis, sequel di Venom (2018). Nel cast, insieme al protagonista Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock/Venom, ci sono anche Michelle Williams, Reid Scott, Naomie Harris, Woody Harrelson e Stephen Graham. Come era facile prevedere, in seguito all’uscita (sempre nel 2021) della pellicola Spider Man – No Way Home, Venom – La furia di Carnage entra a far parte di un universo parallelo del MCU (Marvel Cinematic Universe). Nella lista dei produttori figurano Hutch Parker, Amy Pascal, Matt Tolmach, Avi Arad, Kelly Marcel e Tom Hardy.

