La quinta puntata di Pechino Express 9 è stata il perfetto mix di divertimento e avventura. I viaggiatori arrivati in Uzbekistan, hanno percorso 86 km dal Deserto del Kizilkum fino a Khiva. A condurre egregiamente la tappa è stato Enzo Miccio, perché Costantino Della Gherardesca ha lasciato il timone a lui (qui tutti i dettagli).

Le coppie rimaste in gara sono sette: Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”, Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia. Durante la tappa, nonostante abbiano fatto tutto il possibile per guadagnarsi un posto per la prossima tappa, ma una coppia è stata eliminata. Scopriamo qual è.

Pechino Express 9, chi è stato eliminato ieri sera 7 Aprile nella quinta puntata

La quinta puntata di Pechino Express in Uzbekistan ha messo a dura prova i viaggiatori, tra prove di abilità e difficoltà linguistiche. A vincere la tappa è stata la coppia Italia – Brasile, che ha dovuto scegliere se mandare in Italia Gli Scienziati o Gli Indipendenti. Per loro la decisione è stata molto facile, vista l’antipatia verso uno dei due team.

La coppia eliminata della quinta puntata, in onda ieri sera 7 Aprile è quella degli Scienziati, composta da Barbascura X e Andrea Boscherini.

Le prime parole della coppia eliminata

Gli Scienziati hanno ribattuto alle accuse di Italia – Brasile che li ha trovati scorretti:

“Noi non avevamo voglia di dargli troppi suggerimenti perché abbiamo avuto diversi battibecchi, ma è finita là”.

Quando però Enzo Miccio, scopre il verdetto e decreta l’eliminazione degli Scienziati, la coppia saluta il pubblico del reality di Sky, così:

“Non vi preoccupate. Grazie mille per tutto. È stato un piacere conoscervi”.

Enzo Miccio saluta così la coppia:

“Ragazzi io vi conosco da poco, però sicuramente avete portato qui un punto di vista nuovo. Le vostre osservazioni scientifiche sulla fauna locale, la vostra cultura. Grazie ragazzi”.

Barbascura X conclude così: “Peccato, sarebbe stato bello finire almeno l’Uzbekistan!”

Pechino Express 9, la classifica finale della quinta puntata

La classifica finale della quinta puntata che ha visto primeggiare Italia – Brasile, la terza vittoria su 5 tappe, nonostante la penalità subita, come sottolinea Enzo Miccio. La classifica della quinta puntata è questa:

Italia-Brasile: Nikita Pelizon e Helena Prestes Gli sciacalli: Aurora Leone e Gianluca Fru I pazzeschi: Victoria Cabello e Paride Vitale Madre e figlia: Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni I fidanzatini: Rita Rusic e Cristiano Di Luzio Gli Scienziati, Barbascura X e Andrea Boscherini Gli indipendenti: Bugo e Cristian Dondi