Martedì 12 aprile si giocherà Real Madrid-Chelsea, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2021/22. Gli spagnoli del Real, la squadra più titolata al mondo e con più vittorie in Champions, affrontano davanti al proprio pubblico i campioni d’Europa in carica del Chelsea. Sarà una sfida affascinante, dove nulla potrà essere dato per scontato. I Blancos si augurano di vivere un’altra notte indimenticabile come quella vissuta nel ritorno degli ottavi contro il Paris Saint Germain, quando con una straordinaria tripletta del francese Benzema riuscirono a rimontare Mbappè e compagni nello spazio di quindici minuti.

Di seguito le informazioni su dove vedere Real Madrid-Chelsea in TV e in streaming: su Canale 5, Sky o Prime Video? Ecco la risposta e l’orario d’inizio della partita.

Dove vedere Real Madrid-Chelsea in TV

La gara di ritorno dei quarti di Champions League Real Madrid-Chelsea sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 5 e su Sky Sport Uno, canale 201 della pay-TV Sky. Non è invece prevista la copertura da parte di Amazon Prime Video.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Nel precedente turno della fase a eliminazione diretta, il Real Madrid ha eliminato il Paris Saint Germain (3-2 il punteggio complessivo), mentre il Chelsea ha battuto il Lille 4-1 (vittorie per 2-0 in casa all’andata e 2-1 in trasferta al ritorno). Real-Chelsea sarà una super sfida anche in panchina, con il maestro della Champions Carlo Ancelotti contro il tedesco Thomas Tuchel, uno dei tecnici più vincenti della nuova generazione insieme al connazionale Jurgen Klopp.

Dove vedere Real Madrid-Chelsea in streaming

Lo streaming della gara Real Madrid-Chelsea sarà visibile gratis su Mediaset Infinity, oltre che su Sky Go e NOW per gli abbonati ai due servizi. Le tre piattaforme online sono fruibili tramite Smart TV, set-top box, computer, smartphone e tablet.

Ti potrebbe interessare anche: Come e dove vedere la Champions League 2021/22 in TV e streaming

Crediti immagine di copertina: sito ufficiale dell’UEFA uefa.com