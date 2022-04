Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Andrea Zenga tornerà sul piccolo schermo. Su Instagram, il 28enne di Milano ha rivelato ai suoi fan dove e quando poterlo vedere.

L’annuncio di Andrea Zenga

Andrea Zenga si è fatto conoscere dal pubblico del piccolo schermo per avere preso parte a Temptation Island con la fidanzata dell’epoca. Successivamente il 28enne è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 5, dove ha intrapreso anche una relazione con Rosalinda Cannavò.

Su Instagram, l’ex gieffino ha annunciato ai suoi fan che tornerà sul piccolo schermo:

“Questa sera ore 23 su Sportitalia”.

Il diretto interessato ha spiegato che la giacca che i follower hanno visto all’interno della macchina, è perché sarà parte del suo outfit. Quale sarà il ruolo di Zenga? Andrea ha spiegato che parlerà di calcio, esattamente della giornata di campionato di Serie A conclusa lunedì 4 aprile:

“Il Milan che sembrava una squadra che avesse il calendario favorevole questa giornata e che potesse allungare perde punti su Inter e Napoli”. Tutto.TV su

Il fidanzato di Rosalinda Cannavò alle prese con una giornata ‘speciale’

Su Instagram, Andrea Zenga ha confidato che non tornerà solamente sul piccolo schermo. Come spiegato dal 28enne, il pomeriggio è all’insegna di moltissime cose da fare: Andrea prima deve prendere parte ad un evento, poi tornerà in palestra nonostante alcuni problemi fisici dovuti dalla maratona.

A proposito della maratona, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha ringraziato lo sponsor perché gli ha permesso di entrare in un mondo che prima non conosceva.