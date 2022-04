La stagione numero 4 di You sta per partire. La serie Netflix, che vede come protagonista Penn Badgley nei panni di Joe Goldberg presenta diverse novità per quanto riguarda la nuova stagione. La prima cosa che cambierà sarà l’ambientazione. Il produttore, infatti, ha deciso di non far svolgere più le dinamiche a Parigi, ma in un’altra rinomata capitale europea. Anche in merito ai personaggi ci sono delle novità. Vediamo tutto quello che è emerso.

You 4, Trama e ambientazione

You 4 sta gradualmente prendendo forma e in questi giorni stanno trapelando alcune anticipazioni in merito all’ambientazione e alla trama dei nuovi episodi. La terza stagione si è conclusa con il protagonista, Joe Goldberg, il quale si è recato a Parigi alla ricerca di Marienne, interpretata dall’attrice Tati Gabrielle. La location, però, resterà solo per poco tempo quella parigina, in quanto molto presto il protagonista si trasferirà a Londra.

In tale occasione, chiaramente, Joe si interfaccerà con nuovi personaggi e darà luogo a nuove movimentate e inaspettate dinamiche. Tra le altre anticipazioni trapelate in queste ore, poi, è emerso che ci sarà anche l’ingresso di Charlotte Ritchie, la quale sarà il personaggio femminile di riferimento della serie Netflix e si chiamerà Kate. Lei è direttrice di una galleria d’arte ed è una ragazza estremamente intelligente e sveglia.

You 4, il cast

Per quanto riguarda i personaggi, invece, oltre che Joe e Kate, che saranno i protagonisti della serie, ci saranno anche altre new entry. Tra questi ci sarà Adam, interpretato da Luka Gage, che vestirà i panni del figlio di un ricco imprenditore. La sua fidanzata si chiama Lady Phoebe, interpretata da Tilly Keeper. Malcolm (Stphen Hagan) è un ricco professore di letteratura. Amy Leigh Hickman è Nadia, una dottoranda in letteratura, che ha commesso svariati errori che potrebbero ritorcersi contro di lei.

Poi ci sarà lo scrittore Rhys, interpretato da Ed Speleers. Brad Alexander sarà Edward studente universitario, Niccy Lin sarà Sophie imprenditrice digitale, Aidan Cheng sarà Simon, figlio di un esperto di tecnologia. Infine una serie di protagonisti che si intrecceranno nella vita di Joe, tra cui Roald, Gemma, Blessing, Connie, Vic e Down,

