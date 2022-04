Siamo arrivati alla fine di Studio Battaglia. Quest’avventura in quattro puntate è durata troppo poco e gli spettatori Rai già da stasera su Twitter commentavano il sopraggiungere della fine della fiction. Ma scopriamo che cosa succederà nella quarta puntata di Studio Battaglia in onda il 5 Aprile.

Nel terzo appuntamento della fiction tutti i nodi sono venuti al pettine. Le figlie ora sanno che il lavoro della mamma è in bilico, ma questo potrebbe cambiare davvero il loro comportamento? Nell’ultima puntata lo studio familiare riuscirà a risollevarsi?

Abbiamo visto come la gita in Argentario per la cliente abbia trasformato il rapporto di Anna e Massimo. I due sono pericolosamente sempre più vicini e ormai è palese quanto sia forte l’attrazione tra di loro. Inoltre, il comportamento avuto da Pietro non fa altro che allontanare l’avvocatessa da Pietro. Come finirà la situazione tra Anna e il marito? Scopriamolo insieme.

Studio Battaglia, le anticipazioni dell’ultima puntata in onda il 5 Aprile

In questa quarta ed ultima puntata di Studio Battaglia Marina (Lunetta Savino) prenderà una decisione molto importante. Dopo un caso discusso e perso contro Anna (Barbora Bobulova) la donna decide di vendere lo studio. Il caso è quello della separazione tra due donne unite civilmente.

Alessandro invece cambia idea e decide di dare una possibilità a Viola, contraendo con lei il matrimonio. Perfino l’ultima sorella, Nina si aprirà ad un nuovo interesse amoroso.

Invece il matrimonio tra Anna e Pietro sembra arrivato ad un punto di svolta, ma quando lei scopre che Massimo sta per lasciare lo studio, tutto cambia. Anna dovrà sostenere il peso della verità e dei sentimenti sempre sopiti.