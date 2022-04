Cosa mi consigliate di vedere su Netflix? Di seguito la lista con le novità su film e serie TV in uscita da lunedì 4 a domenica 10 aprile.

Questa settimana tutti gli occhi sono puntati sull’uscita della quinta stagione di Elite, una delle serie televisive più amate in tutto il mondo. I nuovi episodi porteranno con sé due new entry, gli attori André Lamoglia e Valentina Zenere. Ideata da Dario Madrona e Carlos Montero, Elite si è subito imposta come una delle serie televisive più interessanti del catalogo Netflix, dunque è comprensibile come il pubblico non veda l’ora che arrivi venerdì per guardare i nuovi attesissimi episodi.

Novità Netflix: i film e le serie TV in uscita dal 4 al 10 aprile

Segue ora un riepilogo con le novità Netflix in calendario nella settimana da lunedì 4 a domenica 10 aprile. Ecco quali sono i nuovi film e le serie TV pronte a debuttare nei prossimi giorni.

Film

Ritorno allo spazio – film in uscita giovedì 7 aprile

The In Between (Non ti Perderò) – film in uscita venerdì 8 aprile

Metal Lords – film in uscita venerdì 8 aprile

Yaksha – film in uscita venerdì 8 aprile

Danzando sul cristallo – film in uscita venerdì 8 aprile

Serie TV

Michela Giraud: La verità, lo giuro! – stand-up in uscita mercoledì 6 aprile

L’ultimatum: O mi sposi o te ne vai – serie in uscita mercoledì 6 aprile

Senzo: omicidio di una star del calcio – serie in uscita giovedì 7 aprile

Elite 5: quinta stagione in uscita venerdì 8 aprile

Tiger & Bunny 2: seconda stagione in uscita venerdì 8 aprile

Linee bollenti: serie in uscita venerdì 8 aprile

Che serie guardare su Netflix? Novità dal 4 al 10 aprile

Quale serie TV guardare su Netflix questa settimana? Le due principali novità da lunedì 4 a domenica 10 aprile usciranno entrambe nella giornata di venerdì 8 aprile: la quinta stagione di Elite e la seconda stagione di Tiger & Bunny.

Elite 5 – Da venerdì 8 aprile

Dalla mattina di venerdì 8 aprile, nel catalogo delle serie TV Netflix debutterà la quinta stagione di Elite. Il racconto riprende dopo la festa di Capodanno organizzata da Philippe e, soprattutto, dopo la fuga di Guzman. La morte di Armando continua a essere un pesante fardello per la storia tra Samuel e Ari. Nel frattempo, Omar fatica a riprendersi dalla fine della storia d’amore con Ander. Ma c’è di più: infatti, nei nuovi episodi di Elite il pubblico assisterà alle confessioni sugli abusi commessi da Philippe, così come al ritorno a sorpresa di Bilal, oltre al patto segreto tra Samuel e Rebecca, con quest’ultima che vivrà nella quinta stagione una nuova fase in cui riscoprirà se stessa. Da non perdere nemmeno l’arrivo di due nuovi personaggi destinati a diventare in breve tempo centrali nel racconto: Isadora, ereditiera di una catena di locali notturni, e Ivan, figlio di un noto giocatore di calcio.

Tiger & Bunny 2 – Da venerdì 8 aprile

Nello stesso giorno di uscita del nuovo capitolo di Elite, il catalogo di Netflix accoglierà gli episodi della seconda stagione di Tiger & Bunny, la serie televisiva anime giapponese ideata da Keiichi Satou. I nuovi episodi della serie si configurano come sequel del film Tiger & Bunny. The Rising. A dirigere la seconda stagione è Mitsuko Kase, che dunque prende il posto dell’autore Keiichi Satou. I protagonisti continueranno a essere l’eroe veterano Kotetsu T. Kaburagi (alias Wild Tiger) e il sottoposto Barnaby Brooks Jr.

Che film guardare su Netflix? Novità dal 4 al 10 aprile

Alle serie TV preferisci i film? Ecco le più importanti novità Netflix di questa settimana: The In Between e Ritorno allo spazio.

The In Between – Da venerdì 8 aprile

Il film The In Between – Non ti perderò racconta la storia d’amore soprannaturale tra l’adolescente Tessa e il giovane Skylar. Tessa, che ha vissuto un’infanzia difficile, crede fermamente di non meritare di vivere un amore da favola. Le sue convinzioni iniziano a cambiare quando incontra Skylar, un ragazzo che abita a pochi km da lei. Quando la giovane inizia a provare un sentimento profondo nei suoi confronti, il destino decide di accanirsi di nuovo contro di lei: poco dopo il loro incontro, Skylar muore in un incidende d’auto. Incredula di fronte all’accaduto, giorno dopo giorno Tessa si convince che il ragazzo di cui si era innamorata stia tentando di riconnettersi con lei dall’aldilà. The In Between – Non ti perderò è una pellicola diretta da Arie Posin (The Face of Love), con protagonisti Joey King (Tessa) e Kyle Allen (Skylar), adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Marc Klein.

Ritorno allo spazio – Da giovedì 7 aprile

Un giorno prima rispetto a The In Between – Non ti perderò, nel catalogo di Netflix arriverà il film Ritorno allo spazio, che racconta di una storia lunga quasi vent’anni per rimandere nello spazio astronauti di nazionalità statunitense a bordo di razzi americani. Al centro della scena l’ascesa di SpaceX e del suo fondatore, il miliardario Elon Musk, in grado di riaccendere le ambizioni degli Stati Uniti d’America per il turismo spaziale. Il film documentario è diretto dalla coppia Oscar Jimmy Chin (The Rescue) ed Elizabeth Chai Vasarhelyi (Free Solo – Sfida estrema).

