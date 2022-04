“Io una volta ho lanciato un cactus. Si l’ho centrato in pieno. Volete sapere a chi? A Fabrizio Corona! Mi ricordo molto bene. Un vaso proprio addosso perché lui non mi faceva uscire dalla stanza e io volevo andare via. Lui me ne aveva combinata un’altra come al solito e la prima cosa che avevo cicino a me era un cactus. Non ti dico, per spinzettarlo c’ho messo una giornata mezza. Ma se lo meritava!”