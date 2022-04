In una recente intervista rilasciata al magazine “Grazia”, Tommaso Zorzi ha parlato della sua carriera ed ha svelato un retroscena in merito alla persona che, anni fa, fece il suo nome per proporlo in un programma tv. Fu da quel momento in poi che la sua carriera è decollata, pertanto, il giovane non potrà mai smettere di ringraziare questa persona. Vediamo di chi si tratta.

Ecco grazie a chi Tommaso Zorzi lavora in televisione

Nel corso di un’intervista, Tommaso Zorzi ha parlato a ruota libera della sua vita, soffermandosi soprattutto su alcuni aspetti legati alla carriera professionale. La prima apparizione dell’influencer nel mondo della televisione è stata nel programma Riccanza, in onda su MTV. In tale occasione, infatti, il protagonista mostrava quelli che sono i ritmi di vita di ragazzi che vivono condizioni economiche agiate.

Ma chi fu a fare il suo nome per candidarlo come concorrenti del format? Ebbene, la persona in questione è Elettra Lamborghini. Fu proprio la cantante a proporre Tommaso come concorrente ideale per Riccanza. Dopo quel programma, poi, Tommaso si è fatto conoscere ulteriormente attraverso i social.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

L’ascesa di Zorzi da influencer a conduttore

Soprattutto durante il periodo del lockdown a causa del covid, infatti, Tommaso era molto attivo su Instagram. Su tale piattaforma riuscì a trovare il perfetto spazio nel quale interagire liberamente con i suoi fan e parlare come se lo stesse facendo con degli amici. Subito dopo questa sua esplosione nel mondo dei social, poi, arrivò il GF Vip, di cui è stato anche vincitore.

Ad oggi, però, Tommaso Zorzi ha capito che non può essere a vita il “vincitore del GF Vip”, ma deve cercare di fare qualcosa per emergere nel mondo dello spettacolo. Il suo più grande sogno è quello di diventare un conduttore famoso e creare un format tutto suo nel quale creare delle interviste pazzesche. Intanto, l’influencer ha pubblicato un nuovo romanzo, è stato confermato come giudice della seconda edizione di Drag Race e condurrà un nuovo reality su aspiranti stilisti.