In queste ore, il vincitore della quinta edizione del GF Vip, Tommaso Zorzi, ha fatto un grande annuncio sul suo account di Instagram. Il ragazzo, infatti, si è aperto con i suoi fan ed ha raccontato che i prossimi mesi saranno davvero intensi, sia dal punto di vista professionale sia personale. Vediamo nel dettaglio che cosa lo attende.

Tommaso Zorzi enuncia alcuni dei suoi imminenti progetti professionali

La carriera di Tommaso Zorzi ha avuto un grande exploit dopo la vittoria ottenuta nel reality show di Alfonso Signorini. Nel giro di poco tempo, infatti, è riuscito a raggiungere delle vette importanti, come diventare opinionista dell’Isola dei famosi o conduttore di Drag Race. A quanto pare, però, le sorprese per lui non sono affatto finite qua. Il protagonista sta per cimentarsi in nuove ed esilaranti avventure.

In particolar modo, l’influencer ha chiarito che i prossimi mesi saranno piuttosto impegnativi per lui in quanto ha degli incontri molto importanti a cui deve presenziare. Per dare qualche informazione in più alla sua community, Tommaso ha detto di essere molto impegnato con il suo nuovo libro, con la nuova edizione di Drag Race e con tanti nuovi progetti di cui non ha potuto fare menzione.

L’influencer si prepara a festeggiare un compleanno alla grande

A quanto pare, dunque, la vita di Tommaso Zorzi si prospetta estremamente movimentata, ma non solo dal punto di vista professionale. Nel corso delle sue Instagram Stories, infatti, ha voluto aggiornare i suoi fan anche su faccende inerenti la sfera privata. A tal proposito, ha detto che in questo periodo sta anche lavorando alla sua festa di compleanno.

Il 2 aprile, infatti, il protagonista compirà gli anni ed ha intenzione di festeggiare alla grande. L’influencer ha spiegato che, dopo due anni in cui non ha potuto festeggiare a causa del covid, adesso ha intenzione di dare luogo ad una festa davvero eccezionale. Per l’occasione, infatti, si è affidato alla Grillo, la quale si sta occupando di realizzare il compleanno più bello mai vissuto da Tommaso. All’evento, infatti, pare debbano partecipare più di 250 persone. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere come si evolverà la vita del protagonista.