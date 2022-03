Moon Knight, la prima serie TV prodotta dai Marvel Studios in uscita nel 2022 in streaming, è da oggi disponibile su Disney Plus. La serie televisiva racconta le vicende di Steven Grant, un semplice impiegato all’interno di un negozio di souvenir, che è solito soffrire di vuoti di memoria. La storia è incentrata in particolare sulla scoperta di Steven di ospitare nel suo coropo una seconda identità, il mercenario Marc Spector. E per non farsi mancare nulla, la serie coinvolgerà anche le divinità dell’antico Egitto.

A seguire tutto quello da sapere su come vedere Moon Knight gratis su Disney Plus.

Come vedere Moon Knight gratis su Disney Plus

La serie televisiva dei Marvel Studios intitolata Moon Knight è da oggi disponibile gratis per tutti gli abbonati Disney Plus. Se ancora non lo hai sottoscrivi subito un abbonamento al servizio streaming Disney Plus, seguendo le indicazioni riportate nell’elenco numerato qui in basso:

Collegati al sito ufficiale disneyplus.com. Fai clic sul bottone Abbonati Ora per scegliere la fatturazione mensile pari a 8,99 euro al mese, oppure su Risparmi 2 Mesi per quella annuale, al costo di 89,90 euro. Nella nuova schermata che si apre digita un indirizzo email valido (ti servirà per completare la registrazione di un nuovo account Disney Plus). Aggiungi un segno di spunta nel quadratino posizionato sopra l’informativa della privacy, con cui dichiari di aver preso visione delle condizioni di utilizzo del servizio e di accettarle. Seleziona il pulsante Continua collocato poco più in basso per proseguire nella registrazione dell’account e la sottoscrizione di un nuovo abbonamento. Segui le istruzioni riportate su schermo per completare la procedura indicata, indicando anche i tuoi dati di pagamento per la sottoscrizione dell’abbonamento mensile o annuale. Accedi ora al portale disneyplus.com con le credenziali memorizzate in fase di registrazione, oppure scarica l’app per Smart TV, set-top box, smartphone e tablet, ed esegui il login. Individua nella schermata principale di Disney Plus il riquadro dedicato alla serie TV dei Marvel Studios Moon Knight, dopodiché fai clic su di essa per avviare la riproduzione del video.

Non perdere gli episodi della prima stagione della serie Marvel Moon Knight, da oggi disponibile sulla piattaforma streaming Disney Plus.