L’aveva annunciato a Sanremo e ora sta per arrivare, il ritorno dell’Arena 60 70 80, e ora anche 90 con Amadeus. Riconfermato dunque per questo spettacolo all’Arena di Verona che ha debuttato l’anno scorso su Rai Uno.

Il format ripercorre la musica dei decenni storici indicati attraverso gli artisti presenti nelle puntate che si esibiranno sul bellissimo palco dell’Arena.

Arena 60, 70, 80 con Amadeus: quando dovrebbe iniziare

Lo show Arena 60,70, 80 non ha ancora una data ufficiale. Infatti durante il Festival di Sanremo Amadeus aveva annunciato come ipotetiche date il 12, 13 e 14 settembre. Ma oggi si vocifera invece dell’inizio sabato 17 Settembre. Ancora non c’è l’ufficialità per la data d’inizio dello show condotto da Amadeus.

Tuttavia si tratta del mese di settembre, ma ancora non è deciso se si tratterà del sabato o della domenica sera, perché la programmazione Rai dipenderà da diversi fattori. Ballando con le Stelle di Milly Carlucci potrebbe slittare a Febbraio e in tal caso, sembra possibile che lo show di Amadeus occupi il prime time del sabato sera. Ma dipenderà anche da cosa vorrà fare la rete ammiraglia riguardo ai Mondiali di Calcio, che ormai sono orfani della presenza italiana. Pertanto, nei prossimi mesi si saprà con certezza quale sarà la data di inizio dell’Arena 60,70,80 con Amadeus

Arena 60,70,80, quante puntate saranno?

Amadeus durante Sanremo ha annunciato che quest’anno ci sarà una puntata in più rispetto alle due previste l’anno scorso. Saranno ben 3 le puntate di Arena 60, 70, 80 e 90. Accompagneranno gli spettatori del sabato o della domenica sera nell’esplorazione della musica degli anni passati immergendoli in un universo di sonorità e nostalgie.