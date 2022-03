Cosa mi consigliate di guardare su Amazon Prime Video dal 28 marzo al 3 aprile? Di seguito tutte le novità sui film e le serie TV in uscita su Prime Video a cavallo tra la fine di marzo e i primi giorni del mese di aprile.

La settimana appena iniziata segna l’arrivo dell’attesissima seconda stagione de La Scuola dei Misteri: Las Cumbres. Nei nuovi episodi si uniranno al cast del primo capitolo anche Alberto Berzal (Madres. Amor y vida), Annick Weerts (The Invisible Guest), Nicolas Cazale (Le Grand Voyage), Irene Anula (Vis a vis) e Clara Galle (Through my window). Il poster e il trailer ufficiale della seconda stagione sono stati svelati lo scorso 7 marzo.

Ecco il riepilogo delle novità Amazon Prime Video della settimana da lunedì 28 marzo a domenica 3 aprile. Nell’elenco che segue i nuovi film e le nuove serie in uscita nei prossimi giorni.

Film

Questa settimana non è prevista l’uscita di alcun nuovo film nel catalogo Prime Video.

Serie TV

Hunter X Hunter 3 – La terza stagione della serie televisiva in uscita mercoledì 30 marzo

Wolf Like Me – La prima stagione della serie televisiva in uscita venerdì 1° aprile

La Scuola dei Misteri: Las Cumbres – La seconda stagione della serie televisiva in uscita venerdì 1° aprile

Come accennato qui sopra, non è prevista alcuna novità in catalogo su Prime Video da oggi e fino alla prima domenica di aprile. Sempre questa settimana, è in scadenza il film Jurassic Park, uscito per la prima volta nelle sale cinematografiche nel 1993. La pellicola, diretta da Steven Spielberg e ispirata all’omonimo romanzo di Michael Crichton, ha avviato uno dei franchise più conosciuti della storia del cinema, con l’ultimo capitolo intitolato Jurassic World – Il dominio che uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 2 giugno 2022, in concomitanza con la Festa della Repubblica.

Che serie guardare su Amazon Prime Video? Le novità dal 28 marzo al 3 aprile

Quali serie mi consigliate di guardare su Amazon Prime Video questa settimana? I tre titoli che ti proponiamo sono Hunter X Hunter 3, Wolf Like Me e La Scuola dei Misteri: Las Cumbres.

Hunter X Hunter 3 – Dal 30 marzo

Mercoledì 30 marzo uscirà la terza stagione di Hunter X Hunter, l’adattamento televisivo del manga di Yoshihiro Togashi. Nello scorso mese di febbraio, sempre su Prime Video, aveva debuttato la seconda stagione, costituita da 25 episodi della durata di circa 24 minuti ognuno. Sulla piattaforma di video streaming del colosso Amazon è disponibile anche la prima stagione, composta da 36 episodi. Tutti i capitoli di Hunter X Hunter, inclusa la stagione numero 3, godono del doppiaggio italiano. L’anime racconta la storia del piccolo Gon, un bambino che possiede un talento innato: riesce a instaurare un rapporto di sincera amicizia con tutti gli animali che incontra. Gon Freecs, questo il suo nome completo, vive insieme alla nonna e alla zia, dopo essere stato abbandonato dal padre quando era appena nato. Il suo sogno? Diventare un giorno cacciatore, seguendo così le orme di suo padre.

La Scuola dei Misteri: Las Cumbres – Dal 1° aprile

Venerdì debutta anche la seconda stagione de La Scuola dei Misteri – Las Cumbres, il teen mystery drama Amazon Exclusive co-prodotto da Buendia Estudios e Mediapro Studio. Anche per questa seconda stagione la serie è ambientata all’interno di un misterioso collegio, situato dentro un bosco e accanto a un monastero. La foresta intorno al collegio sono abitate da entità soprannaturali, che alimentano ulteriormente la suspence sulle vicende legate agli studenti della scuola. Oltre alle nuove presenze già citate qui sopra, nel cast della seconda stagione restano confermati – tra gli altri – Daniel Arias, Albert Salazar e Asia Ortega. Per quanto riguarda invece i nomi dei produttori esecutivi, tra di loro si annoverano Ignacio Corrales, Sonia Martinez, Laura Belloso, avier Pons e Laura Fernandez.

Wolf Like Me – Dal 1° aprile

Nello stesso giorno in cui uscirà la seconda stagione de La Scuola dei Misteri – Las Cumbres, su Prime Video arriverà in catalogo anche la prima stagione della serie Wolf Like Me, un dramedy fantasy romantico con protagonisti Josh Gad e Isla Fisher. A dirigere la serie è lo sceneggiatore e regista australiano Abe Forsythie, mentre la produzione è curata da Endeavor Content e Made Up Stories, la stessa di Big Little Lies e Nine Perfect Strangers. La nuova serie televisiva di Forsythie è ambienta ad Adelaide, in Australia, e racconta la storia di Gary e Mary. Dopo la morte di sua moglie, Gary prova a crescere tra enormi difficoltà la figlia, mentre Mary conserva dentro di sé un segreto che non vuole condividere con nessuno. Un giorno, il destino fa incontrare Gary e Mary: da quel momento le loro vite cambieranno per sempre.