L’oroscopo della settimana dal 28 marzo al 3 aprile avrà in serbo tante novità. La vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali sarà influenzata dai transiti planetari. Ci sarà chi non vedrà l’ora di trascorrere del tempo con il partner e chi farà di tutto per trovare la sua strada.

Nel dettaglio, i Gemelli, lo Scorpione e il Capricorno saranno molto intraprendenti, mentre il Toro, il Cancro e il Sagittario si faranno guidare dai sentimenti. Il Leone e l’Acquario dovranno combattere contro un eccessivo sconforto, al contrario dell’Ariete e della Bilancia che saranno travolti dalla gioia.

Per avere una visione più chiara dell’oroscopo della settimana, si consiglia di prendere visione anche del profilo del proprio ascendente.

Oroscopo settimanale dal 28 marzo al 3 aprile: dall’Ariete al Cancro

Ariete: vi sentirete molto allegri. Userete le vostre energie per ottenere grandi risultati sul posto di lavoro. Sarete molto orgogliosi di voi stessi e anche la famiglia vi dimostrerà grande stima. Il rapporto con il partner vi spingerà a porvi delle domande. Il futuro di coppia potrebbe avere in serbo delle grandi novità per voi. In caso di dubbi, potrebbe essere utile confrontarvi con gli amici. Serie tv consigliata: Hanna (Prime Video).

Toro: Cupido sarà dalla vostra parte per tutta la settimana. Deciderete di provare a conquistare la persona amata compiendo una mossa inaspettata. Sicuramente, il vostro atteggiamento non passerà inosservato agli occhi del vostro interlocutore. Sarà importante, però, studiare ogni sua singola reazione per evitare di commettere delle imprudenze. Serie tv consigliata: This is us (Prime Video).

Gemelli: non vi tirerete indietro davanti a nuove sfide. Affronterete con audacia le novità lavorative perché vorrete sfruttare al massimo ogni opportunità. Ci saranno tante sorprese anche nella vita privata. In particolare, il rapporto con il partner sarà caratterizzato da un’insolita armonia. Questo vi riempirà il cuore di gioia. Serie tv consigliata: Prova a sfidarmi (Netflix).

Cancro: sarete lieti di avere accanto una persona su cui contare. Il partner sarà molto propositivo nei vostri confronti. Ascolterà i vostri sfoghi e cercherà di sistemare le cose. La sua presenza renderà gli imprevisti più gestibili e gli ostacoli facilmente superabili. Anche sul lavoro, la situazione apparirà molto meno problematica. Serie tv consigliata: The wilds (Prime Video).

28 marzo-3 aprile, oroscopo della settimana: dal Leone allo Scorpione

Leone: la settimana non inizierà nel migliore dei modi. Non sarà facile ritrovare il controllo delle vostre giornate, soprattutto a causa di alcuni eventi stressanti. Per fortuna, sarete circondati da persone disposte ad aiutarvi. La presenza degli amici farà la differenza e anche il partner avrà un impatto positivo sul vostro umore. Sarà fondamentale cercare di alleviare l’ansia. Serie tv consigliata: Inventing Anna (Netflix).

Vergine: tenderete a essere molto severi con voi stessi. Non sopporterete l’idea di non riuscire a portare a termine gli obiettivi prefissati. Vi costringerete ad analizzare gli errori commessi in passato, in modo da non ripeterli. Raggiungere la perfezione, però, sarà impossibile. Le previsioni zodiacali della settimana vi consigliano di essere più indulgenti con voi stessi. Serie tv consigliata: Panic (Prime Video).

Bilancia: affronterete la settimana con tanta positività. Le delusioni non vi spaventeranno perché saprete di poterle superare a testa alta. Anche se non ci saranno novità interessanti sul lavoro, non vi farete rovinare le giornate. Vi concentrerete sugli amici e sul rapporto con la persona amata. Il partner potrebbe stupirvi con una proposta particolare. Serie tv consigliata: Teen Wolf (Netflix).

Scorpione: avrete moltissimi impegni da portare a termine. Le sfide lavorative vi metteranno alla prova e anche i rapporti personali necessiteranno di una certa reattività. Per fortuna, riuscirete a gestire gli imprevisti con grande maestria. Inoltre, i consigli della famiglia vi aiuteranno a guardare le cose da un altro punto di vista. Serie tv consigliata: Station 19 (Prime Video).

Oroscopo e profili zodiacali dal 28 marzo al 3 aprile: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: il partner vi farà battere il cuore. Le sue parole vi faranno sentire subito meglio. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a pianificare il vostro futuro. Avrete timore di guardare troppo lontano nel tempo, ma partendo dai dettagli le cose vi sembreranno molto più semplici. Sul lavoro non ci saranno novità degne di nota. Serie tv consigliata: Bridgerton (Netflix).

Capricorno: tenderete a essere un po’ impulsivi, ma questo non vi impedirà di sognare in grande. Sul lavoro, tutti noteranno la vostra audacia. Non avrete paura di esporvi dato che sarete molto sicuri di voi stessi. Le vostre idee saranno motivo di nuovi spunti di riflessioni. Non vi concentrerete molto sull’amore perché preferirete evitare ulteriori delusioni. Serie tv consigliata: Ragnarok (Netflix).

Acquario: sarete incerti sul da farsi. Il lavoro, a causa di alcuni imprevisti, vi metterà sotto pressione. La vostra timidezza non vi consentirà di avere un buon rapporto con i colleghi di lavoro e di far sentire la vostra voce. Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare a curarvi meno del giudizio altrui: questa consapevolezza potrebbe fare la differenza. Serie tv consigliata: Uno di noi sta mentendo (Netflix).

Pesci: la prima parte della settimana sarà molto fortunata. Realizzerete i vostri progetti lavorativi e anche il rapporto con il partner sarà meraviglioso. Con il passare dei giorni, però, le cose tenderanno a precipitare. Gli amici e i parenti vi aiuteranno a ritrovare la vostra stabilità, mentre il partner sarà poco presente. Serie tv consigliata: Hannibal (Prime Video).