Cosa mi consigliate di guardare su Disney+ dal 28 marzo al 3 aprile? Nell’approfondimento che segue abbiamo selezionato per te tutte le ultime novità su film e serie TV che debutteranno questa settimana sulla piattaforma streaming di Disney.

L’appuntamento clou dei prossimi giorni è quello dell’uscita di Moon Knight, la prima serie televisiva dei Marvel Studios a debuttare quest’anno sulla piattaforma Disney Plus. Ad alimentare ulteriormente l’attesa dei fan del Marvel Cinematic Universe è stata la recente intervista rilasciata a Empire da Kevin Feige, il numero uno dei Marvel Studios. Nel corso della chiacchierata, Feige ha sottolineato come rispetto al passato la nuova serie televisiva proporrà un deciso cambo di atmosfere. Per saperne di più non resta che attendere la disponibilità in catalogo.

Novità Disney+: i film e le serie TV in uscita dal 28 marzo al 3 aprile

Di seguito la lista completa delle novità Disney+ della settimana da lunedì 28 marzo a domenica 3 aprile.

Film

Meglio Nate che niente – Film originale Disney+ in uscita venerdì 1° aprile

Serie TV

Moon Knight – La prima stagione della serie televisiva dei Marvel Studios in uscita mercoledì 30 marzo

Better Things 4 – La quarta stagione della serie televisiva in uscita mercoledì 30 marzo

Che film guardare su Disney+? La novità dal 28 marzo al 3 aprile

Non sai quale film vedere su Disney+ nella settimana da lunedì 28 marzo a domenica 3 aprile? Ecco la novità più importante disponibile in catalogo nei prossimi giorni.

Meglio Nate che niente – dal 1° aprile

Da venerdì 1° aprile sarà disponibile in catalogo Meglio Nate che niente, il film diretto da Tim Federle, autore dell’omonimo libro su cui è basata la pellicola. Lo stesso Federle figura nell’elenco degli executive producer insieme a Pamela Thur, mentre Adam Siegel e Marc Platt sono i produttori. Il film è una commedia d’avventura, intervallata spesso e volentieri da notevoli numeri musicali. Nel cast di attori figurano Aria Brooks (interpreta Libby, la migliore amica di Nate), Joshua Bassett e Michelle Federer. Riflettori accesi soprattutto su Rueby Wood, interprete del protagonista Nate: per lui si tratta del debutto assoluto, insieme a Norbert Leo Butz e Lisa Kudrow. Meglio Nate che niente racconta la storia del tredicenne Nate Foster, che culla il sogno di diventare un attore di Broadway. Se solo riuscisse a ottenere una piccola parte in una recita scolastica…

Che serie TV guardare su Disney+? Le novità dal 28 marzo al 3 aprile

Passiamo ora a quali sono le serie TV da vedere su Disney+ nel corso della settimana: ecco le due migliori novità in uscita dal 28 marzo al 3 aprile.

Moon Knight – dal 30 marzo

La prima stagione di Moon Knight sarà disponibile nel catalogo Marvel della piattaforma streaming Disney Plus da mercoledì 30 marzo. La prima serie televisiva del 2022 dei Marvel Studios a debuttare su Disney+ racconta la storia di Steven Grant, un tranquillo impiegato che lavora in un negozio di souvenir. La sua vita cambia all’improvviso quando scopre che all’interno del suo corpo ospita una seconda identità, il mercenario Marc Spector. Ideata dallo sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense Jeremy Slater, Moon Knight è interpretata, tra gli altri, dagli attori Oscar Isaac, Ethan Hawke e Gaspard Ulliel. Il ruolo di protagonista spetta all’attore guatemalteco naturalizzato statunitense Oscar Isaac, chiamato a interpretare Steven Grant e l’alter ego Marc Spector. Isaac è noto per aver vinto il Golden Globe per il miglior attore in una mini-serie televisiva o film TV per il ruolo di Nick Wasicsko nella serie Show Me a Hero.

Better Things 4 – dal 30 marzo

Nello stesso giorno di Moon Knight, mercoledì 30 marzo, su Disney+ saranno disponibili anche gli episodi della quarta stagione di Better Things, dopo che a inizio mese era entrato in catalogo il terzo capitolo. La serie televisiva statunitense, ideata da Louis C.K. e Pamela Adlon, ha debuttato negli Stati Uniti d’America nel 2016, mentre qui da noi in Italia è arrivata il 6 ottobre 2021 distribuita da Star, uno dei brand inclusi nella piattaforma Disney+. Better Things segue le vicende di Sam Fox (interpretata da Pamela Adlon), un’attrice divorziata che si ritrova a crescere le sue tre figlie da sola.