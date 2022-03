L’ultima semifinale de Il Cantante Mascherato si è conclusa con l’eliminazione di due maschere. Sebbene siano state introdotte due maschere nuove, gli ascolti continuano a non premiare il talent di Rai Uno. Infatti ha raggiunto solo il 17,2% di share con 2,92 milioni di telespettatori.

Ma scopriamo quali sono le maschere eliminate nella seconda semifinale de Il Cantante Mascherato e chi si nascondeva.

Il Cantante Mascherato, eliminata la Gatta, ecco chi era

La Gatta è una delle due maschere che Milly Carlucci ha introdotto ieri. Gli indizi della maschera sono stati:

“Ho occhi magnetici, se tornassimo negli anni ’80 vi farei sentire quante cose dicevano sul mio sguardo: l’ho usato anche per stregare i miei due mariti. Sappiate che non sono una cantante, ma comunque ho cantato. La vice è fondamentale nel mio mestiere”.

Tanto è bastato per indovinare alla giuria composta Caterina Balivo, Arisa, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. Il travestimento è durato pochissimo perché nello spareggio iniziale tra lei, Lumaca e Pulcino, è stata proprio lei a perdere.

Sotto la maschera della Gatta si nascondeva Eleonora Giorgi.

Le prime parole della Gatta dopo l’eliminazione

L’attrice, appena rivelatasi, ha detto alla giuria:

“Sono cresciuta con loro, sanno tutto di me. Ma volete dire che ho uno stile inconfondibile? Mi è piaciuto quando pensavate che fossi Drusilla Foer, che è alta il doppio di Milly Carlucci. E poi Arisa ha detto che sono muscolosa e ho pensato di mettermi a dieta”.

Purtroppo la sua vita non è stata lunga dentro lo show, ma del resto la giuria aveva già indovinato chi era alla prima esibizione. Tanto che Caterina Balivo già dai primi indizi ha chiesto se fosse recentemente diventata nonna, perché suo figlio Paolo Ciavarro ha appena avuto un figlio.

Il Cantante Mascherato, eliminato Pinguino, ecco chi era

Lo spareggio finale della seconda semifinale de Il Cantante Mascherato ha visto l’eliminazione di Pinguino. La maschera che prima era in gara con Edoardo Vianello e poi invece ha avuto un altro personaggio, indovinato anche questa volta da Caterina Balivo.

Sotto la maschera di Pinguino si nascondeva Gabriele Cirilli.

Le prime parole di Pinguino dopo l’eliminazione

Per i giudici è stato facile capire che sotto la maschera si nascondeva il comico, soprattutto per la camminata. Il cabarettista ha chiesto a Milly Carlucci se può ritornare anche l’anno prossimo perché l’esperienza gli è piaciuta tantissimo.

Il Pinguino dopo la sua eliminazione ha commentato così:

“Milly Carlucci è una vera regina della tv ed io qui in questo gioco mi sono divertito davvero tanto. È stato un onore stare qui con voi”.

Chi sono i finalisti de Il Cantante Mascherato 2022?

Ieri, a conclusione della semifinale sono stati decretati i finalisti della terza edizione de Il Cantante Mascherato. Ecco chi sono:

Volpe

Lumaca

Soleluna

Pulcino

Camaleonte.

Alla fine Soleluna, il travestimento che per tutti nasconde Malgioglio è arrivato fino alla fine del talent. In che modo sia riuscito nell’ardua impresa, è ancora tutto da capire. Appuntamento Venerdì 1 Aprile per scoprire chi riuscirà ad essere smascherato per ultimo in quest’edizione del talent di Rai Uno.