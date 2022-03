Tutto pronto per “The Band”, il nuovo show di Carlo Conti su Rai Uno, ecco chi saranno i tutor. Da qualche ora sono arrivate le prime anticipazioni sul cast del nuovo show di Rai Uno diretto e condotto da Carlo Conti. Vediamo chi saranno i tutor di “The Band”, in onda a partire da Aprile il venerdì sera.

“The Band”, chi saranno i tutor?

Prosegue a ritmi serrati la preparazione del nuovo show di Carlo Conti per Rai Uno, “The Band”. Si tratta di una vera e propria sfida tra band italiane emergenti. L’esordio è previsto venerdì 22 aprile 2022. In questo articolo vi spieghiamo tutte le novità sull’impostazione del programma e gioco. Ma chi saranno i tutor che valuteranno le band sul palco?

Ebbene, già sappiamo che Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento saranno i tre giurati della prima edizione di “The Band”. Oltre a loro tre vi saranno anche 8 tutor che andranno ad allenare i componenti degli 8 gruppi musicali in gara nelle quattro puntate dello show.

Di questi, tre nomi sono stati resi noti. Si tratta di Giusy Ferreri, Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino e Marco Masini.

Tre grandi nomi dunque per questo primo terzetto di tutor di questa prima edizione di “The Band”.

Quando guardare “The Band”

“The Band”, il nuovo show musicale di Carlo Conti per Rai Uno andrà in onda per 4 puntate ogni venerdì. La prima puntata è prevista per venerdì 22 aprile 2022.