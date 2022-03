Su Rai 1 arriva “The Band” nuova frontiera dell’intrattenimento primaverile di casa Rai. Si tratta dello show musicale diretto e condotto da Carlo Conti. Il programma musicale metterà in gioco dei gruppi musicali che daranno la loro versione di brani di alcune delle band più celebri del panorama pop internazionale. Un importante appuntamento dunque per tutti gli appassionati di musica e non solo!

Le anticipazioni su “The Band”

Il nuovo show Rai “The Band” sarà prodotto in collaborazione con la società televisiva Palomar, ovvero quella che ha prodotto il “Commissario Montalbano”. Sarà una vera e propria gara con tanto di giuria. I giudici saranno tre e le band invece chiamate a rivisitare i pezzi della storia della musica pop in Italia saranno otto. Il primo giurato è il regista, attore e sceneggiatore romano Carlo Verdone. Poi vi saranno Gianna Nannini, celebre cantante, insieme a Asia Argento. A dire il vero, il nome dell’attrice figlia d’arte non è ancora certo ma tutto converge su di lei fino ad oggi. Del resto, l’avevamo già vista nei panni di giurata nel talent show di Rai1 “Forte forte forte”, con Raffaella Carrà.

Le band avranno dei tutor che accompagneranno i protagonisti nel loro percorso musicale.

Quando andrà in onda “The Band”

“The Band” inizierà venerdì 22 aprile 2022 in prima serata su Rai 1, subito dopo la messa in onda del gioco “Soliti ignoti il ritorno”. Per adesso, le puntate della nuova trasmissione saranno quattro. Non resta quindi che aspettare la data di inizio e godersi questo nuovo show musicale.