La data di inizio degli Internazionali di tennis Roma 2022, il torneo di tennis più importante che si disputa ogni anno in Italia nel mese di maggio, si avvicina. Sarà l’occasione, più unica che rara, di vedere in azione i migliori tennisti in attività, dall’attuale numero uno del mondo Novak Djokovic al campionissimo spagnolo Rafael Nadal. Naturalmente, prenderanno parte agli Internazionali BNL d’Italia anche i due azzurri su cui sono riposte le speranze di tutto il movimento italiano, vale a dire Matteo Berrettini e Jannik Sinner.

Di seguito tutte le informazioni da sapere su come partecipare al Masters 1000 di Roma come pubblico. Parleremo di quanto costano i biglietti singoli per ciascun turno, sia nel campo centrale che presso la Grand Stand Arena, l’abbonamento e le gift card. Naturalmente, vi diremo anche dove comprarli.

Dove comprare i biglietti per gli Internazionali di tennis Roma 2022

I biglietti per gli Internazionali di tennis Roma 2022 sono in vendita all’indirizzo ticketing.internazionalibnlditalia.com. Dopo essersi collegati alla pagina principale, raggiungibile a questo indirizzo, si può scegliere se acquistare un biglietto singolo, un abbonamento una gift card. Selezionata la tipologia di biglietto sotto l’intestazione Acquista Ora, occorre selezionare il campo – Campo Centrale o Grand Stand Arena – dopodiché si procede con l’acquisto.

Le modalità di pagamento accettate sono carta di credito o debito (ad esclusione delle carte associate al circuito internazionale American Express) e bonifico bancario. Una volta completato l’acquisto online, il cliente riceverà la conferma di avvenuta prenotazione e i biglietti via email non appena l’organizzazione degli Internazionali BNL d’Italia visualizzerà sull’estratto conto il pagamento con carta di credito o debito oppure il bonifico bancario.

Anziché via email, è possibile ritirare i biglietti anche presso la biglietteria del Foro Italico, a partire dal giorno della prima sessione di gioco acquistata. Per il ritiro dei biglietti al Foro Italico è necessario presentare un documento di riconoscimento in corso di validità, una copia dello stesso e l’email di conferma ricevuta dal sito degli Internazionali di tennis di Roma.

Quanto costano i biglietti per gli Internazionali di tennis Roma 2022

Il costo dei biglietti per assistere a uno o più incontri dell’edizione 2022 degli Internazionali di tennis a Roma varia in base al turno e al campo selezionati al momento dell’acquisto. Ad esempio, una partita del primo turno ha un costo inferiore rispetto a un quarto di finale. Lo stesso discorso vale, come già detto, anche per il campo: gli incontri sul Centrale sono in genere più cari rispetto a quelli in programma alla Grand Stand Arena.

A seguire i prezzi validi online per l’acquisto di un biglietto singolo, un abbonamento o una gift card.

Biglietto singolo

Campo Centrale

Primo turno maschile (3 incontri) sessione diurna: da 36,30 euro

Primo turno maschile (2 incontri) e femminile (1 incontro) sessione diurna: da 37,40 euro

Primo turno maschile (1 incontro) e femminile (1 incontro) sessione serale: da 18,70 euro

Primo e secondo turno maschile (2 incontri) e femminile (1 incontro) sessione diurna: da 50,60 euro

Primo e secondo turno maschile (1 incontro) e femminile (1 incontro) sessione serale: da 26,40 euro

Secondo turno maschile (2 incontri) e femminile (1 incontro) sessione diurna: da 73,70 euro

Secondo turno maschile (1 incontro) e femminile (1 incontro) sessione serale da 28,60 euro

Terzo turno maschile (2 incontri) e femminile (1 incontro) sessione diurna: da 94,60 euro

Terzo turno maschile (1 incontro) e femminile (1 incontro) sessione serale: da 35,20 euro

Quarti di finale maschili (2 incontri) e quarti di finale femminili (1 incontro) sessione diurna: da 149,60 euro

Quarti di finale maschili (1) e quarti di finale femminili (1) sessione serale: da 78,10 euro

Semifinali maschili (1 incontro) e semifinali femminili (2 incontri): sessione diurna: da 150,70 euro

Semifinali maschili (1 incontro) e semifinali doppio maschile (1 incontro) sessione diurna: da 91,30 euro

Finale maschile e femminile: da 204,60 euro

Grand Stand Arena

Primo turno maschile (2 incontri) e qualificazioni maschili (1 incontro) sessione diurna: da 31,90 euro

Primo turno maschile (3 incontri) e femminile (2 incontri) sessione diurna: da 33,00 euro

Primo e secondo turno maschile (3 incontri) e femminile (2 incontri) sessione diurna: da 46,20 euro

Secondo turno maschile (3 incontri) e femminile (2 incontri) sessione diurna: da 67,10 euro

Terzo turno maschile (3 incontri) e femminile (2 incontri) sessione diurna: da 81,40 euro

Quarti di finale maschili (1 incontro) e quarti di finale femminili (2 incontri) sessione diurna: da 70,40 euro

Abbonamento

Campo Centrale

Tribuna Internazionale Sud Premium: da 765 euro

Tribuna Internazionale Nord Premium: da 765 euro

Distinti Tevere Premium: da 705 euro

Distinti Monte Mario Premium: da 705 euro

Grand Stand Arena

Tribuna Ovest: da 305 euro

Tribuna Est: da 305 euro

Tribuna Nord: da 305 euro

Distinti Sud: da 230 euro

Distinti Ovest: da 230 euro

Distinti Est: da 230 euro

Gift Card

Gift Card da 50 euro in scadenza domenica 20 novembre 2022

Gift Card da 75 euro in scadenza domenica 20 novembre 2022

Gift Card da 100 euro in scadenza domenica 20 novembre 2022

Gift Card da 150 euro in scadenza domenica 20 novembre 2022

Gift Card da 200 euro in scadenza domenica 20 novembre 2022

Gift Card da 250 euro in scadenza domenica 20 novembre 2022

Gift Card da 300 euro in scadenza domenica 20 novembre 2022

Gift Card da 350 euro in scadenza domenica 20 novembre 2022

Gift Card da 400 euro in scadenza domenica 20 novembre 2022

Gift Card da 450 euro in scadenza domenica 20 novembre 2022

Gift Card da 500 euro in scadenza domenica 20 novembre 2022

