Universi Paralleli, la serie TV francese con Jules Houplain e Guillaume Labbé, è da oggi disponibile su Disney Plus. C’è grande attesa per il debutto in Italia della serie televisiva firmata dal regista e sceneggiatore cinematografico Quoc Dang Tran, già noto al pubblico per aver lavorato ai titoli Marianne (2019), Nox (2018) e The Bureau (2015). In totale la prima stagione conta sei episodi: al momento non è dato sapere se la serie verrà rinnovata o meno anche per una seconda stagione, molto dipenderà dalla risposta del pubblico a livello internazionale.

Di seguito tutto quello da sapere su come vedere Universi Paralleli gratis su Disney Plus.

Come vedere Universi Paralleli gratis su Disney Plus

La serie TV francese Universi Paralleli è da oggi disponibile gratis per tutti gli abbonati Disney Plus. Se ancora non lo hai fatto, sottoscrivi un abbonamento alla piattaforma streaming Disney seguendo la procedura elencata qui sotto:

Collegati al sito ufficiale disneyplus.com. Clicca sul pulsante Abbonati Ora se scegli il pass mensile da 8,99 euro al mese, oppure su Risparmi 2 Mesi se decidi di sottoscrivere l’abbonamento annuale. Inserisci un indirizzo email valido con cui registrare un nuovo account Disney Plus. Aggiungi un segno di spunta per confermare di aver preso visione dell’informativa sulla privacy. Fai clic sul pulsante Continua per proseguire nella fase di registrazione dell’account e sottoscrizione dell’abbonamento. Segui le istruzioni su schermo dei rimanenti tre passaggi, in cui ti verrà anche chiesto di inserire i tuoi dati di pagamento per completare la sottoscrizione. Accedi di nuovo al portale disneyplus.com con le credenziali registrate al momento dell’iscrizione, oppure scarica l’app per dispositivi mobili o quella dedicata a Smart TV e set-top box. Individua il riquadro dedicato alla serie TV Universi Paralleli, dopodiché seleziona il riquadro con un clic sul tasto Invio o OK del telecomando, oppure con un tap da smartphone e tablet, per avviare la riproduzione del video.

Non perdere dunque la prima stagione della serie TV Universi Paralleli, da oggi disponibile sulla piattaforma streaming Disney Plus.

