“Studio Battaglia” si prepara ad andare in onda per la seconda puntata dell’appuntamento, in onda martedì 22 marzo 2022. L’appuntamento prevede due episodi con le avventure delle tre donne, avvocatesse dello studio milanese intrise dai loro legami familiari, lavorativi e sentimentali. Ecco di cosa parlerà la puntata di martedì della nuova serie “Studio Battaglia” in onda su Rai 1 in prima serata.

Leggi anche: Codici segreti su Netflix

“Studio Battaglia”: le anticipazioni sulla seconda puntata di martedì 22 marzo

Nel terzo episodio di “Studio Battaglia”, tornano a galla alcuni segreti nel passato di Anna e Massimo. I due infatti, lavorano insieme sul caso di una donna che vuole procedere all’impianto degli embrioni congelati con l’ex marito. L’avvocato scopre di aver vissuto per anni nelle bugie. Le due sorelle scoprono infatti che Giorgio non avrebbe mai voluto abbandonarle. Quale sarà la loro reazione?

Le anticipazioni sul secondo episodio di martedì 22 marzo

Nel quarto episodio di “Studio Battaglia” si verifica invece un attacco hacker che fa emergere una lista con i nomi degli iscritti a un sito di incontri extraconiugali. Facendo il suo lavoro, Anna si trova a difendere un Onorevole che vuole divorziare dal marito Senatore, fedifrago. Nel frattempo si affronta la problematica di Viola che ha dei dubbi riguardo alle nozze. Con lo zampino di Nina il suo matrimonio salta. Anche Anna però è alle prese con una difficile verità che rischia di mettere in crisi il suo rapporto coniugale.

L’appuntamento con “Studio Battaglia” è dunque per martedì 22 marzo 2022 su Rai Uno per proseguire nella storia delle tre donne.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina