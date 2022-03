L’Eurovision Song 2022 si avvicina e sono state rivelati finalmente quali sono le canzoni e gli artisti in gara per ogni nazione. La competizione canora mondiale si svolgerà a Torino quest’anno e sarà presentata da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

Eurovision Song 2022: le canzoni e gli artisti in gara nella semifinale

Gli artisti in gara saranno divisi in due semifinali: una del 10 Maggio e l’altra del 12 Maggio, invece nella finale entreranno in gara i cosiddetti “Big Five”, che non si esibiranno nelle due fasi precedenti. Scopriamo con ordine com’è stato organizzato il calendario.

I cantanti della prima semifinale del 10 Maggio

Come si può notare dalla lista manca la Russia, esclusa dalla competizione canora. Ecco gli artisti della prima fase:

Albania: Ronela Hajati con il brano ‘Sekret

Lettonia: Citi Zeni con ‘Eat Your Salad’

Svizzera: ancora non ufficializzati artista e canzone

Slovenia: LPS (‘Last Pizza Slice’) col brano ‘Disko’

Bulgaria: ‘Intelligent Music Project’ con il brano ‘Intention’

Moldavia: ‘Zdob si Zdub’ con il brano ‘Trenuletul’

Ucraina: Kalush Orchestra con il brano ‘Stefania’

Lituania: Monika Liu con il brano ‘Sentimentai’

Paesi Bassi: ‘S10’ con il brano ‘De diepte’

Norvegia: ‘Subwoolfer’ con il brano ‘Give That Wolf a Banana’

Portogallo: Maro con ‘Saudada, Saudade’

Danimarca: Reddy con il brano ‘The Show’

Armenia: Rosa Linn con il brano ‘Snap’

Austria: ‘Lum!x’ feat. Pia Maria con il brano ‘Halo’

Croazia: Mia Dimsic’ con il brano Guilty Pleasure’

Islanda: Sigga, Beta & Elín con ‘Með hækkandi sól’

Grecia: Amanda Tenfjord con ‘Die Together’

I cantanti della seconda semifinale del 12 Maggio

Ecco i cantanti che si esibiranno nella seconda semifinale del 12 Maggio, come si può notare manca l’Italia, che invece

Australia: Sheldon Riley con ‘Not the Same’

Georgia: Circus Mircus con ‘Lock Me In’

Cipro: Andromache con ‘Ela’

Israele: Michael Ben David col brano ‘I.M.’

Malta: Emma Muscat con il brano ‘Out of Sigh’

Serbia: Konstrakta con il brano ‘In corpore sano’

Finlandia: The Rasmus con il brano ‘Jezebel’

Azerbaijan: Nadir Rustaemli con ‘Fade to Black’

San Marino: Achille Lauro con ‘Stripper’

Montenegro: Vladana Vucinic con il brano ‘Breathe’

Romania: WRS con il brano ‘Llámame’

Repubblica Ceca: ‘We Are Domi’ con il brano ‘Lights off’

Polonia: Krystian Ochman con il brano ‘River’

Belgio: Jérémie Makiese con ‘Miss You’

Macedonia del Nord: Andrea con il brano ‘Circles’

Svezia: Cornelia Jakobs con ‘Hold Me Closer’

Estonia: Stefan Airapetjan con il brano ‘Hope’

Irlanda: Brooke Scullion con il brano ‘That’s Rich’.

I “Big Five” del 10 Maggio

Infine, ecco i cantanti che si esibiranno solo nella finale:

Italia: Blanco e Mahmood con ‘Brividi’

Spagna: Chanel Terrero con ‘SloMo’

Francia: Alvan & Ahez con ‘Fulenn’

Germania: Malik Harris con ‘Rockstars’

Regno Unito: Sam Ryder con ‘Space Man’.