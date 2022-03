Da oggi, martedì 22 marzo, prendono il via i quarti di finale di UEFA Women’s Champions League, la competizione per club di calcio femminile più importante a livello continentale. Tra le magnifiche otto c’è anche la Juventus, per la prima volta in corsa per vincere il trofeo. Sulla strada delle giocatrici bianconere ci sono le francesi dell’Olympique Lyonnais, che possono contare tra le loro fila sulla fortissima Ada Hegerberg, la calciatrice ad aver totalizzato più reti nella UWCL.

Di seguito come e dove vedere i quarti di finale di UEFA Women’s Champions League, con il calendario completo.

UEFA Women’s Champions League 2022: dove vedere i quarti di finale in streaming

La diretta streaming de quarti di UEFA Women’s Champions League 2022 sarà visibile da oggi su DAZN, gratis per gli abbonati, e sul canale YouTube di DAZN. Se ancora non lo hai fatto, sottoscrivi un abbonamento a DAZN: per riuscirci devi semplicemente collegarti al sito dazn.com, cliccare sul pulsante Attiva Ora e completare la procedura guidata di attivazione del servizio, inserendo i tuoi dati di pagamento una volta completata la registrazione di un nuovo account.

Calendario quarti di finale UEFA Women’s Champions League 2022

Ecco il calendario completo dei quarti di UEFA Women’s Champions League 2022, con tutte le date e gli orari delle partite, compreso il doppio match che vedrà la Juventus sfidare il team francese dell’Olympique Lyonnais:

Andata

Bayern Monaco vs PSG – martedì 22 marzo alle ore 18:45 presso la Fussball Arena Munchen

Real Madrid vs Barcellona – martedì 22 marzo alle ore 21:00 presso l’Estadio Alfredo Di Stefano

Juventus vs Olympique Lyonnais – mercoledì 23 marzo alle ore 18:45 presso lo Juventus Stadium

Arsenal vs Wolfsburg – mercoledì 23 marzo alle ore 21:00 presso l’Arsenal Stadium

Ritorno

Barcellona vs Real Madrid – mercoledì 30 marzo alle ore 18:45 presso il Camp Nou

PSG vs Bayern Monaco – mercoledì 30 marzo alle ore 21:00 presso il Parco dei Principi

Wolfsburg vs Arsenal – giovedì 31 marzo alle ore 18:45 presso la Vfl Wolfsburg Arena

Olympique Lyonnais vs Juventus – giovedì 31 marzo alle ore 21:00 presso l’OL Stadium

