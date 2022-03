Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Pechino Express 2022. Quest’anno le coppie in gara viaggiano lungo la suggestiva rotta dei sultani. Nella seconda tappa i viaggiatori hanno percorso ben 446 km all’interno della Turchia sud-occidentale. Sono partiti da Konya al Lago di Egirdir per arrivare al traguardo finale nell’area archeologica di Pamukkale.

Prodotto da Sky Original e realizzato da Banijay Italia, il reality show vede fronteggiarsi in una gara di velocità e astuzia otto coppie in gara, dopo l’eliminazione della scorsa puntata. Ieri abbiamo visto correre verso il traguardo “Gli Atletici”(Alex Schwazer e Bruno Fabbri); “Padre e Figlio” (Ciro e Giovambattista Ferrara); “Mamma e Figlia” (Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni); “Gli Indipendenti” (Bugo e Cristian Dondi ); “Gli Scienziati” (Barbascura X e Andrea Boscherini); “I Pazzeschi” (Victoria Cabello e Paride Vitale); “I Fidanzatini” (Rita Rusic e Cristiano Di Luzio); “Gli Sciacalli” (Fru e Aurora Leone) e infine “Italia-Brasile” (Nikita Pelizon e Helena Prestes).

Pechino Express 2022, che cosa è successo ieri, 18 marzo?

La seconda puntata di Pechino Express 2022 entra nel vivo della gara. Ancora una volta la conduzione brillante di Costantino della Gherardesca fa la differenza, ma scopriamo che cosa è successo ieri 18 Marzo a Pechino Express lungo la rotta dei sultani.

La tappa inizia a Konya con un’esibizione dei dervisci che a qualcuno fa venir voglia di cantare Franco Battiato. Il presentatore racconta come la città sia più mistica della Turchia e i dervisci facciano una danza circolare che li porta a raggiungere l’estasi mistica. Una pratica creata da Rumi, mistico del XIII secolo. I viaggiatori dovranno cercare l’aforisma del poeta cucito sulle gonne dei dervisci, ricomporre le parole, e dopo aver trovato la soluzione potranno partire. I risultati sono esilaranti.

Ma ciò che si fa notare di più è l’outfit dei Pazzeschi, due pigiami con le loro foto. Pazzeschi di nome e di fatto riusciranno a fare tutta la tappa con il look da loro definito “Benvenuti nel nostro ego“. I social impazziscono per loro, tra dichiarazioni d’amore a Victoria Cabello e risate assicurate ogni volta che compaiono sullo schermo.

Mentre Gli Sciacalli hanno crisi esistenziali, altri riescono a prendere subito il passaggio e spostarsi.

Ma i più “sfigati” della gara ancora una volta si dimostrano Gli Indipendenti con Bugo che diventa un meme vivente quando l’autista dell’autobus dà un passaggio alle altre coppie, ma non a loro, che avevano chiesto aiuto ben prima.

Gli Atletici non trovano più la busta con l’indirizzo verso cui devono andare e così rallentano non poco la loro corsa, mentre gli altri arrivano alla prova delle mele. A Pechino Express in ogni edizione c’è un mezzo che appare almeno in una prova: la bicicletta. Ma fortunatamente per questa prima tappa, la bici è già montata, i viaggiatori dovranno solo correre verso il punto di ritrovo. Ma c’è chi riesce ad essere più veloce degli altri causando la gelosia degli altri concorrenti, sono la coppia Madre e Figlia, soprannominate da Victoria Cabello: “le Ivan Drago di Pechino Express“.

"Che c**zo di gambe hanno le Stefanenko… Una pedalata delle loro è come 7 delle mie" ⚰️ #PAZZESCHI#PECHINOEXPRESS — pechinoexpress (@PechinoExpress) March 17, 2022

Dopo aver fatto raccogliere le mele, il reality di Sky, disponibile anche su Now, mette alla prova i concorrenti con un test: portare quante più mele possibili fino ad un chioschetto per avere minuti di vantaggio sugli altri. A portarne di più sono Gli Scienziati, che però, nonostante il vantaggio di 55 minuti, risalgono solo di tre posizioni rispetto ai loro compagni di avventura. Ma il momento più comico lo regalano la coppia dei Fidanzatini, quando una macchina colpisce Cristiano Di Luzio. Ancora una volta la graffiante ironia social del programma colpisce bene.

Dimmi che sei italiano senza dire che sei italiano 🍝🇮🇹 #PECHINOEXPRESS pic.twitter.com/oe2hqyQ8Je — pechinoexpress (@PechinoExpress) March 17, 2022

Dopo esser arrivati finalmente a destinazione e aver portato le mele, tra imprevisti e corpi diventati sacche per conservare frutta, i viaggiatori devono cercarsi un riparo per la notte e il nervosismo per alcune coppie è alle stelle. I Fidanzatini litigano, Giovanbattista Ferrara della coppia Padre e Figlio ha un momento di forte scoraggiamento, mentre i poveri Sciacalli si ritrovano a bussare ad ogni casa sotto la pioggia per avere ospitalità. Il loro spirito comico prevale e riescono a riderci sù.

La prova immunità della seconda tappa

L’indomani, dopo numerose corse, arriva la tanto agognata prova immunità, quella che permette di poter passare direttamente alla terza tappa, senza dover continuare a gareggiare. Questa volta a giocarsi il privilegio sono le coppie: Mamma e Figlia, i Fidanzatini, i Pazzeschi.

I concorrenti dovranno recuperare le reti dei pescatori in mare e portare quanti più gamberi possibili, ma la difficoltà maggiore è maneggiare le barche. Alla fine, a vincere ancora una volta sono la coppia Mamma e Figlia, chiamate anche le Stefanenko. Loro passeranno direttamente alla terza tappa, avranno un volo in mongolfiera e una notte in hotel. Ma dovranno dare una penalità e decidono di assegnarla agli Indipendenti perché secondo loro sono forti e giovani.

La corsa verso il traguardo della seconda tappa

La seconda parte della puntata di ieri 18 Marzo è stata molto difficoltosa per alcuni concorrenti. Gli Atletici hanno faticato non poco a raggiungere gli altri concorrenti, gli Indipendenti dopo aver superato brillantemente il “malus” datogli dalle Stefanenko, non sono riusciti a trovare i passaggi giusti. Tutti hanno lottato con il loro imprevisto compagno di viaggio: una gallina, affidatagli loro da Costantino Della Gherardesca. L’animale ha fatto la cacca sui concorrenti, soprattutto mentre erano nelle macchine degli abitanti del luogo che gli davano un passaggio.

Ma alla fine, tra cadute rovinose e disavventure, tutti sono arrivati a Pamukkale, il “castello di cotone”, una montagna ricoperta di piscine naturali che sembrano cotone appunto.

Pechino Express 2022, che cosa succederà nella terza puntata?

Le anticipazioni andate in onda dopo l’ultima puntata annunciano l’entrata in scena di due volti nuovi al reality, che promettono grande divertimento. Stiamo parlando di Enzo Miccio e Max Giusti. I due saranno probabilmente una penalità che toccherà alle coppie in gara. Sono stati due grandi protagonisti e sicuramente lo saranno anche nella terza puntata, aiutando a far venir fuori i caratteri degli altri personaggi. Ma ci sarà anche un’altra novità: nella prossima tappa Costantino Della Gherardesca viaggerà con i concorrenti e se ne vedranno delle belle!