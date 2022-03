La seconda puntata di Pechino Express 2022 si è appena conclusa e un’altra coppia di viaggiatori è stata eliminata. Sembra proprio che in quest’edizioni le tappe non eliminatorie siano veramente poche, a differenza di quanto accadeva negli anni passati.

Scopriamo dunque chi è stato eliminato nella seconda puntata, che cos’è successo e le anticipazioni della terza puntata.

Pechino Express 2022, Chi è stato eliminato nella seconda puntata?

La seconda tappa del travel reality di Sky prevedeva ben 446 km, immersi nella Turchia sud-occidentale, dal Lago di Egirdir fino a Pamukkale, immersi nelle piscine naturali di cotone.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Gli eliminati della seconda puntata di Pechino Express 2022 sono la coppia degli Atletici, formata dal marciatore olimpico Alex Schwazer e dal medico sportivo Bruno Fabbri. La scelta della loro eliminazione è stata decisa dalla coppia Italia – Brasile (Nikita Pelizon e Helena Prestes), che ha salvato invece gli Indipendenti formata da Bugo e Cristian Dondi.

Anche questa seconda tappa ha mietuto le sue vittime 💔

Gli #ATLETICI tornano in Italia, ma sappiamo che hanno comunque dato il massimo ❤️#PECHINOEXPRESS pic.twitter.com/4KgPFcjv0E — pechinoexpress (@PechinoExpress) March 17, 2022

Le parole degli eliminati della seconda puntata di Pechino Express 2022

Alex Schwazer e Bruno Fabbri reagiscono molto bene all’idea di dover abbandonare il programma, Alex Schwazer dice con grande umiltà:

“È come un atleta che ha le potenzialità di arrivare quindicesimo e arriva quindicesimo non ci sono recriminazioni”.

Le possibilità della coppia secondo l’atleta erano quelle perché purtroppo non se la sentivano di chiedere oltre al passaggio anche posto per dormire, mangiare e mezzo per il giorno successivo. Non si sentivano abbastanza sfacciati e si sono goduti il viaggio.

Inoltre, la grande “zavorra” della coppia è stato il medico Bruno Fabbri che ha rallentato tantissimo lo sportivo e non è riuscito a tenere il passo. Una coppia dolcissima e sicuramente in grado di empatizzare maggiormente con le comunità locali, ma a livello di gioco completamente fuori focus.

Pechino Express 2022, la classifica della seconda puntata

Alla fine della seconda tappa di Pechino Express la classifica generale dei viaggiatori è stata questa:

Mamma e Figlia (Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni)- Immuni

Italia- Brasile (Helena Prestess e Nikita Pelizon)

I Pazzeschi (Victoria Cabello e Paride Vitale)

Padre e Figlio (Ciro e Giovannbattista Ferrara)

I Fidanzatini (Rita Rusic e Cristiano Di Luzio)

Gli Scienziati (Barbascura X e Andrea Boscherini)

Gli Sciacalli (Fru e Aurora Leone)

Gli Atletici (Alex Schwazer e Bruno Fabbri)

Gli Indipendenti (Bugo e Cristian Dondi)

Leggi anche: Dove vedere la replica di Pechino Express 2022