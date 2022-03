Siamo arrivati alla fine di questa incredibile stagione di Doc 2 – Nelle tue mani. L’appuntamento settimanale del giovedì sera con Luca Argentero ha registrato picchi di ascolti oltre il 30% di share grazie ad un format che riesce ad abbracciare giovani e adulti.

Il medical – dramma di Rai 1 ha saputo conquistare i telespettatori e battere il Grande Fratello Vip 6, segno che dinanzi alla tv trash una fiction ben confezionata riesce ad avere maggior appeal. Proprio per questo la rete nazionale non potrà che rinnovare quest’appuntamento anche per una terza stagione. Ad oggi, il dottor Andrea Fanti con il suo staff del Policlinico Ambrosiano ha dato i migliori risultati di tutte le fiction Rai quest’anno.

Ma stasera terminerà l’ultimo appuntamento della stagione. Scopriamo dunque che cos’ha in serbo per noi Doc.

Doc 2 – Nelle tue mani, spoiler e anticipazioni dell’ultima puntata

Andrea Fanti (interpretato da Luca Argentero) oggi affronterà il suo ultimo esame per diventare primario. Tutto sembra procedere per il meglio, tanto che si considera questo test solo una formalità, ma qualcosa ferma tutto. Arriva l’avviso di garanzia per Doc: è accusato di aver ucciso Lorenzo. A scoprirlo è stata Cecilia Tedeschi, ma non sa che sta coprendo la figlia Carolina (Beatrice Grannò).

Agnese (Sara Lazzaro) è determinata a intervenire per capire le motivazioni di tanto accanimento nei confronti dell’ex marito. Cercando di arginare così il problema, che sta assumendo dimensioni spaventose con conseguenze su tutto il reparto. Un nuovo batterio farà mettere in quarantena l’intero reparto e Doc troverà una soluzione, ma solo una dimostrazione di fiducia nei suoi confronti potrà permettere di attuarla. I colleghi riusciranno a riacquistarla?

Today is the DOC day! 🩺👨🏻‍⚕️🥼

Ultima puntata di questa incredibile stagione… #DOCNelleTueMani2 ci ha tenuto compagnia in questi due mesi, regalandoci ogni sera emozioni e sorrisi. 🙏🏻💙

Questa sera vi aspettiamo per un saluto alle 21:25 su @RaiUno, non mancate! 🤗 pic.twitter.com/gxeLd5fsnN — DOC Nelle Tue Mani 2 (@DocNelleTueMani) March 17, 2022

Doc 2 – Nelle tue mani, gli spoiler del cast

In questi mesi abbiamo assistito a numerose dichiarazioni spoiler da parte degli attori, accenni, mezze frasi, che fanno intuire il clima ma non confermano o smentiscono niente. Ad esempio Pierpaolo Spollon racconta di un finale inaspettato per la vita sentimentale del suo personaggio, diviso tra Carolina e Alba.

Matilde Gioili, ieri a Radio 101 ha dichiarato:

“Il mio personaggio (la dottoressa Giulia Giordano) è arrabbiatissimo, bisogna capire perché. C’è un epilogo molto emozionante, mi ricordo ancora quando l’abbiamo girato, è stato un bel momento per noi del cast che siamo un gruppo molto unito e girare certe scene corali così sentite ci ha uniti ancora di più. Vi consiglio di preparare i fazzoletti, perché serviranno”.

Secondo Luca Argentero invece, dopo quest’ultima puntata della fiction Rai “niente sarà più come prima”. Ma in che senso? Non ce lo vuole proprio svelare!

Doc 2 – Nelle tue mani, la clip spoiler esclusiva

In queste ore dal profilo Twitter della serie è stata diffusa una clip esclusiva su quest’ultima puntata. In essa un Andrea Fanti ancora totalmente inconsapevole di quanto accadrà, discuterà con il suo amico Enrico e la caposala Teresa sull’outfit più adatto per sostenere l’esame. Un siparietto divertente come spesso accade quando sono coinvolti questi tre attori. L’appuntamento per scoprire cosa succederà è per stasera, 17 Marzo alle 21.25 su Rai 1.

Volete vedere una piccola anticipazione della puntata di stasera di #DOCNelleTueMani2? ☝️😉

Luca ed Enrico, la nostra coppia preferita!!! 😜

Qui anche l'articolo di @Cinefilos! 👉 https://t.co/uXXiYEHs2j pic.twitter.com/qTxReQ8PUr — DOC Nelle Tue Mani 2 (@DocNelleTueMani) March 17, 2022