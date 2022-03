In Rai c’è stato un cambio di programma: la serie tv “Sopravvissuti” con Lino Guanciale è stata cancellata. In principio, la fiction sarebbe dovuta andare in onda nella primavera del 2022.

Lino Guanciale ‘sparisce’ dal palinsesto

I vertici di Viale Mazzini hanno deciso di apportare dei cambiamenti. Cambiamenti che hanno coinvolto soprattutto le fiction. Per la primavera 2022, era prevista la messa in onda di “Sopravvissuti” con Lino Guanciale.

A quanto pare la Rai ha deciso di cancellare la serie tv dal palinsesto. Attualmente Lino Guanciale sta andando in onda con “Noi” la domenica sera su Rai1. Successivamente l’attore abbruzzese avrebbe dovuto “occupare” anche il palinsesto del lunedì con “Sopravvissuti”.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Per il momento nel palinsesto Rai non figura più la serie tv. Non è chiaro quando i vertici decideranno di riprogrammare la fiction sul primo canale della rete ammiraglia.

Salta anche Imma Tataranni

Secondo quanto riportato dai palinsesti Rai, nella primavera del 2022 sarebbe dovuta andare in onda la seconda parte di Imma Tataranni 2 con Vanessa Scalera. Come accaduto con la serie tv interpretata da Lino Guanciale, anche le avventure del sostituto procuratore sono state rinviate a data da destinarsi.

I primi quattro appuntamenti erano stati trasmessi in autunno mentre i restanti sarebbero dovuti andare in privamera.