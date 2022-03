Stasera nel programma MTV Cribs i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli mostreranno ai telespettatori le loro case. Reduci dal grande successo di quest’anno, faranno vedere a tutti come stanno vivendo, il loro quotidiano e i cambiamenti che hanno effettuato in questo periodo.

MTV Cribs, le case di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

I prelemi vivono tra Roma e Milano. Infatti l’imitatore e cantante prima di entrare al reality di Canale 5 lavorava in un negozio di abbigliamento a Roma, così da star vicino al figlio. Invece la modella italo – iraniana vive a Milano per ragioni lavorative. Così i due ragazzi hanno mantenuto le reciproche abitazioni, facendo però spazio all’altra persona.

In questa puntata vedremo come le due case si sono trasformate con la nascita di questo grande amore e le abitudini che caratterizzano i due: lo stile più essenziale di Pierpaolo e i tanti accessori di Giulia.

MTV Cribs, il promo con le immagini delle abitazioni dei Prelemi

Le prime immagini del video condivise dalla rete mostrano la grande cabina armadio di Giulia, fatta costruire riducendo lo spazio della camera da letto, il salotto ancora in fase di completamento, la cura per ogni dettaglio dell’abitazione milanese. Quella romana è una casa più semplice, ma non meno bella, uno spazio in cui i prelemi riescono a sentirsi sempre famiglia.

Giulia, reduce dall’esperienza di GF VIP Party in questi giorni si sta godendo un po’ di meritato riposo, anche se nel frattempo altri progetti sono in corso. Invece Pierpaolo è da poco arrivato nello staff di Radio 101. Appuntamento stasera, alle 21 su Mtv Italia, canale 131 Sky o su Now per scoprire i meandri di casa prelemi.