A partire dal 25 maggio su Disney Plus arriverà la nuova serie TV live action dedicata all’universo di Star Wars, ovvero “Obi-Wan Kenobi”, ma il bello deve ancora venire. Infatti, la piattaforma ospiterà anche una serie animata ambientata nella galassia dell’amatissimo plot fantascientifico. Di che serie animata si tratta? Scopriamolo insieme.

La confessione sulla prossima serie animata di Star Wars

Il compositore Kevin Kiner durante il programma The Convor Call ha confermato che una nuova serie animata di Star Wars è al momento in sviluppo. Infatti ha detto che si tratta di un progetto animato e sarebbe qualcosa di davvero, davvero, grandioso!

Il compositore ha anche detto che Lucasfilm e Disney Plus gli hanno concesso l’orchestra al completo per ogni episodio visto che si tratta di un progetto speciale.

Le anticipazioni

Oltre a questa anticipazione, non si sa molto altro su quale sarà la nuova serie animata su Disney Plus a tema Star Wars. Di certo le parole di Kiner sono più che affidabili visto che il compositore ha lavorato a tutte le precedenti serie animate del brand Star Wars come “Clone Wars”, “Star Wars Rebels” e “Star Wars: The Bad Batch”.

Se volete essere sicuri intanto di non perdere nemmeno una puntata di “Obi-Wan Kenobi” e di seguire poi con apprensione la prossima serie animata a tema Star Wars, vi consigliamo di approfittare delle numerose offerte e iscrivervi a Disney Plus.