Oggi, martedì 15 marzo, si giocherà l’incontro di tennis Berrettini-Harris, match valido per il terzo turno dell’ATP Indian Wells 2022. Il numero uno italiano è reduce dal successo sofferto al secondo turno contro il 18enne danese Rune, dove non è apparso al meglio della condizione, ma visti i risultati rimediati dagli altri top-10 fin qui non c’è nemmeno da disperarsi, anzi. Alla luce delle sconfitte a sorpresa di Zverev e del canadese Auger-Aliassime, per Matteo Berrettini il tabellone del primo Masters 1000 della stagione è più invitante che mai, dal momento che potrà giocare da favorito fino alla finale. Non solo, perché dalla parte alta del tabellone è uscito perfino il russo Medvedev, (ex) numero 1 del ranking ATP, eliminato a sorpresa al terzo turno dal veterano francese Monfils.

Di seguito le informazioni da conoscere su come e dove vedere Berrettini-Harris oggi 15 marzo in televisione e in streaming.

Dove vedere Berrettini-Harris oggi in TV

La partita di oggi dell’ATP Indian Wells 2022 Berrettini-Harris sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Tennis, canale 205 di Sky. L’incontro inizierà non prima delle 19:00 (ora italiana).

Il sudafricano Lloyd Harris, avversario odierno del nostro Berrettini, si è qualificato al terzo turno dopo aver sconfitto nel match precedente l’argentino Facundo Bagnis in tre set. Attuale numero 32 del ranking ATP, il 25enne di Città del Capo non può e non deve impensierire l’azzurro: in questo inizio di stagione, infatti, il tennista sudafricano ha rimediato sei sconfitte in sette match disputati, peggiorando il suo best ranking (numero 31 al mondo) ottenuto lo scorso 13 settembre 2021.

Dove vedere Berrettini-Harris in streaming

Lo streaming dell’incontro Berrettini-Harris di oggi sarà visibile su Sky Go e NOW. Sky Go è il servizio gratuito disponibile per tutti gli abbonati Sky, qualunque sia il pacchetto scelto al momento della sottoscrizione dell’abbonamento. Invece NOW è la piattaforma streaming che trasmette esclusivamente in streaming l’intera programmazione Sky. Sia Sky Go che NOW sono visibili su Smart TV, set-top box, computer (skygo.sky.it e nowtv.it), dispositivi mobili come smartphone e tablet (scaricando rispettivamente l’app Sky Go e l’app NOW).

Precedenti Berrettini-Harris

Prima di oggi, Matteo Berrettini e Lloyd Harris si sono affrontati soltanto una volta in carriera: primo turno del Roland Garros 2020, vittoria dell’azzurro per tre set a uno, con il punteggio finale di 6-4, 4-6, 6-2, 6-3.