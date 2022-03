Dal 14 al 21 marzo, chi sceglie di attivare un nuovo abbonamento DAZN, o riattivarne uno sospeso in precedenza, pagherà 14,99 euro al mese anziché 29,99 euro per i primi 3 mesi. È questo il super regalo che DAZN ha deciso di fare a tutti i nuovi e vecchi abbonati in occasione della Festa del Papà, in calendario il prossimo sabato 19 marzo.

L’offerta speciale con il 50% di sconto sul prezzo mensile dell’abbonamento per i primi tre mesi, con un risparmio complessivo di 45 euro, è attivabile esclusivamente dal sito dazn.com e da chi paga tramite PayPal, carta di credito o debito. Al termine dei tre mesi, salvo disdetta, l’abbonamento si rinnoverà in automatico al prezzo pieno di 29,99 euro al mese.

Volendo, è possibile mettere in pausa l’abbonamento durante i tre mesi in offerta, questo però non significa che il periodo promozionale verrà prolungato (continuerà a fare fede la data di inizio della sottoscrizione o riattivazione dell’abbonamento).

Offerta DAZN per la Festa del Papà, perché il prossimo weekend è speciale

L’offerta di DAZN lanciata in occasione della Festa del Papà cade in un momento speciale, non solo per il campionato italiano ma anche quello spagnolo. Nel prossimo weekend di calcio, infatti, la Serie A entra nel vivo con due big match decisivi per la corsa scudetto e la rincorsa al quarto posto, rispettivamente Inter-Fiorentina a San Siro e il derby Roma-Lazio all’Olimpico.

Non c’è forse bisogno di ricordare che il periodo promozionale coprirà tutte le restanti giornate di Serie A che restano da giocare da qui alla fine del campionato. Solo su DAZN tutte le partite di Serie A TIM, sette in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky. Un altro motivo per attivare subito la promozione DAZN? Domenica 20 marzo andrà in scena lo spettacolo de El Clasico, la sfida infinita tra Real Madrid e Barcellona.