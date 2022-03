Questa sera andrà in onda la terza puntata di Vostro Onore. La nuova serie Rai si compone in totale di 4 puntate, ciascuna delle quali caratterizzata da due episodi. Nei due che vedremo stasera, dunque, non mancheranno i colpi di scena. Tra gli avvenimenti degni di nota, infatti, ci sarà un epilogo alquanto increscioso per Salvatore. Chiara, invece, verrà portata urgentemente in ospedale a causa di un malore. Vediamo nel dettaglio che cosa accadrà.

Vostro onore, anticipazioni terza puntata in onda il 14 Marzo

Le anticipazioni della puntata di questa sera di Vostro Onore rivelano che andranno in onda gli episodi numero cinque e sei. In tale occasione continueremo ad assistere alle dinamiche che vedono compre protagonista l’avvocato Vittorio Pagani, interpretato dall’attore Stefano Accorsi. Quest’ultimo si troverà a dover infrangere la legge pur di salvare suo figlio, il quale ha investito e ucciso il figlio di un rinomato boss criminale.

Ludovica, dal canto suo, continuerà a difendere Nino e apprenderà da sua madre che il giovane ha ricevuto una telefonata da Salvatore il giorno dell’incidente, pertanto, capirà che ci sia qualcosa che non torna. Matteo e Camilla, invece, saranno sempre più legati, ma questa unione potrebbe portare a dei risvolti negativi sul caso. Il giovane, allora, proverà ad allontanare la donna. Tra Vittorio e Matteo, poi, ci sarà un bell’avvicinamento. L’avvocato, però, si troverà a fare i conti con degli imprevisti.

Spoiler 14 marzo: Salvatore viene ferito, Vittorio lo aiuta

Nello specifico, nella puntata di questa sera di Vostro Onore vedremo che Salvatore verrà ferito. Per tale motivo, Vittorio deciderà di offrire al ragazzo tutto il suo aiuto e lo porterà in un luogo lontano per tenerlo fuori dalle dinamiche che si stanno verificando. Come se non bastasse, però, Matteo si troverà a fare i conti con una situazione piuttosto difficile.

Chiara, infatti, verrà colta da un malore improvviso mentre si trova a scuola. Gli insegnanti provvederanno a chiamare immediatamente il pronto soccorso, pertanto, la fanciulla verrà portata in ospedale. Cosa avrà avuto? Per questo e molto altro non ci resta che attendere la messa in onda di questa sera su Rai 1.