Fino a mercoledì 16 marzo Euronics propone tante offerte TV su alcuni dei migliori modelli di Samsung, LG e Sony. Mancano soltanto due giorni al termine dell’iniziativa, disponibile sia sul sito ufficiale che in tutti i negozi Euronics, e il nostro consiglio è quello di approfittare degli sconti applicati su Smart TV di ultima generazione, dotati di uno schermo con risoluzione fino a 4K Ultra HD.

Di seguito le migliori offerte su Smart TV del volantino Euronics “Rottama & Rinnova”.

Offerte Euronics su Smart TV del volantino Rottama & Rinnova

Le offerte Euronics si rivolgono a tutti coloro che intendono rinnovare il proprio televisore rottamando quello vecchio (nella maggior parte dei casi non compatibile con il nuovo digitale terrestre). La rottamazione è a carico di Euronics, che allo stesso tempo offre la possibilità di pagare in venti comode rate a tasso zero, con la prima rata fissata al mese di settembre, su tutti gli acquisti con importo minimo pari a 299 euro.

Ecco le migliori offerte Euronics disponibili nel volantino “Rottama & Rinnova”, valide fino fino a mercoledì 16 marzo: