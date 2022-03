Domenica 13 marzo, su Rai1, è andata in onda una nuova puntata del talk Da noi a ruota libera. Nel salotto di Francesca Fialdini è arrivata Lunetta Savino: l’attrice ha parlato della sua nuova esperienza di lavoro nella fiction Studio Battaglia.

Le parole dell’attrice

In Studio Battaglia, Lunetta Savino interpreta un avvocato divorzista. Nella serie tv targata Rai, l’attrice ricopre il ruolo di Marina Battaglia ovvero una donna determinata, forte e ambiziosa. Nel corso dell’intervista a Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini ha chiesto alla sua ospite se dopo un divorzio una donna riesce a capire meglio il suo partner. Sebbene Savino non abbia glissato alla risposta ha ammesso di essere rimasta spiazzata:

“Non lo so questo, non posso risponderti”.

Parlando del suo personaggio nella fiction, Lunetta Savino ha rivelato che un avvocato divorzista spesso entra nel quotidiano di una coppia ai ferri corti.

Savino elogia il suo ultimo lavoro

Da noi a ruota libera, Lunetta Savino ha speso parole di stima per chi ha lavorato a Studio Battaglia. La 64enne di Bari ha spiegato che i dialoghi e le battute inserite nel copione sono perfette per quel momento. Stando al punto di vista dell’attrice, non è sempre facile trovare una sceneggiatura così perfetta. Secondo Lunetta Savino, lavorare in un ambiente simile è un privilegio per itutti gli attori presenti nel cast.

In merito al suo personaggio, la diretta interessata ha ammesso che Marina Battaglia non è affatto una donna “tenera”. Tuttavia, anche una donna forte è in grado di provare dei sentimenti.