Ieri vi avevamo annunciato chi condurrà Ultima Fermata e oggi è arrivato anche il promo che ci introduce nelle atmosfere del nuovo programma targato Fascino.

Ultima Fermata, il promo del programma

A raccontare quello che succede è Simona Ventura, voice over del promo su Canale 5 che, come per il casting, è ambientato in una stazione dei treni:

“Qualcuno ha detto che la linea ferroviaria rappresenta la vita di coppia. Si è insieme sullo stesso binario verso un’unica direzione. Ma talvolta abbiamo bisogno di capire se è giusto proseguire uniti o se lasciare quel binario per sempre. Eh sì, a volte bisogna fermarsi e capire se è necessaria un’Ultima Fermata”.

Simona Ventura lancia #UltimaFermata in arrivo su Canale 5 – Promo pic.twitter.com/z0pa45fKXA — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) March 12, 2022

Ultima Fermata, quando inizierà?

Se nel promo non si definisce una data d’inizio ufficiale del programma, già da giorni circola l’indiscrezione secondo cui il viaggio nei sentimenti dello staff di Maria De Filippi, partirà il 23 Marzo. Tuttavia ancora la conferma ufficiale non è arrivata, ma dovremo aspettare ancora poco.

Se fosse vero il rumor sulla data di inizio di Ultima Fermata, la new entry del palinsesto Mediaset andrebbe a colmare il vuoto del mercoledì, che in questo periodo è coperto invece dalle partite.

Riguardo al cast invece non è ancora trapelata nessuna indiscrezione. Visto il format si dovrebbe trattare di concorrenti nip, cioè non famosi, ma dopo la prima edizione si potrebbe anche considerare l’idea di una versione vip. Né tantomeno è trapelato nulla sul numero di puntate previste per il nuovo format. Per ora Ultima Fermata è avvolto nel mistero più totale e anche il promo non rivela alcun dettaglio sull’identità del cast selezionato.