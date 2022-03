Giorni fa vi avevamo annunciato dell’arrivo su Canale 5 di Ultima Fermata, il nuovo reality sui sentimenti di Maria De Filippi. Ma ancora non si sapeva chi avrebbe raccontato le vicende dei protagonisti. Ora invece è arrivato l’annuncio.

Chi sarà la conduttrice di Ultima Fermata?

Il primo nome che è stato fatto per la conduzione del programma è stato quello di Giulia De Lellis, ma come si evince dai social, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta affrontando un periodo particolarmente difficile. Ad avere le sorti del timone della trasmissione ci sarà invece un volto ben noto ai beniamini dei programmi della Fascino.

La conduttrice di Ultima Fermata è Simona Ventura.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La conduttrice di Chivasso aveva già dimostrato le sue capacità alla conduzione dei programmi di Maria De Filippi quando nel 2018 aveva condotto brillantemente Temptation Island Vip, che sembra essere molto simile a quest’ultimo format. Inoltre, Ventura aveva condotto prima nel 2016 e 2017, Selfie – Le Cose Cambiano, in un momento in cui non aveva tanto spazio in televisione.

Era ritornata poi a Rai2, ma senza grande successo. La conduzione di Game of Games era stato un vero flop e da tempo non si sentiva più la sua presenza in tv. Ora finalmente ritornerà con Ultima Fermata e sarà sicuramente all’altezza delle aspettative. Del resto quando condusse Temptation Island Vip riuscì anche nella difficile impresa di gestire il suo ex Stefano Bettarini che era lì con la sua nuova compagna. Non ci resta che fare il nostro in bocca al lupo alla presentatrice, aspettando di ritrovarla su Canale 5.