Oggi, sabato 12 marzo, si disputerà l’incontro Sinner-Djere, valido per il secondo turno dell’ATP Indian Wells 2022, il primo Masters 1000 della stagione di tennis. Nella giornata di domani scenderà in campo anche l’azzurro Matteo Berrettini, reduce dall’infortunio agli addominali patito un paio di settimane fa dopo la partecipazione sfortunata all’ATP Rio de Janeiro.

Sinner arriva alla sfida contro il tennista serbo Laslo Djere dopo i due successi ottenuti in Coppa Davis nel match di qualificazione contro la Slovacchia, che ha visto l’Italia trionfare nel quinto e ultimo incontro deciviso grazie a Lorenzo Musetti, all’esordio in un singolare di Coppa. Il suo avversario ha invece all’attivo già una partita nel deserto della California: nella giornata di giovedì Djere ha sconfitto in rimonta per due set a uno il sudcoreano Kwon.

Di seguito le informazioni su come e dove vedere Sinner-Djere oggi 12 marzo in televisione e in streaming.

Dove vedere Sinner-Djere oggi in TV

La partita di oggi dell’ATP Indian Wells 2022 Sinner-Djere sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Tennis, canale 205 di Sky. L’incontro avrà inizio non prima delle 2:00 (ora italiana) della notte compresa tra sabato 12 e domenica 13 marzo.

I favori del pronostico sono tutti per Jannick Sinner: l’altoatesino è il numero 10 nel ranking ATP, di contro il serbo occupa la posizione numero 52; nella sua giovane carriera, l’azzurro ha già collezionato cinque titoli, mentre Djere soltanto due nonostante abbia sei anni in più; anche il numero di vittorie di Sinner (90) è superiore a quello del suo avversario odierno (77).

Dove vedere Sinner-Djere in streaming

Lo streaming dell’incontro Sinner-Djere sarà visibile su Sky Go e NOW. Sky Go è il servizio gratuito per gli abbonati Sky, mentre NOW è la piattaforma streaming che consente ai suoi abbonati di fruire della visione online della programmazione Sky.

Sia Sky Go che NOW richiedono la sottoscrizione di un abbonamento. Una volta effettuato il pagamento, Sky Go e NOW sono visibili su Smart TV, set-top box, PC, smartphone e tablet.

Precedenti Sinner-Djere

Prima della sfida di oggi, Sinner e Djere si sono affrontati altre due volte nel circuito ATP, con il bilancio che al momento vede il tennista serbo avanti 2-0. Il primo confronto tra i due risale al 2019: ottavi di finale dell’ATP Budapest, successo per due set a zero (6-3 6-1). Jannick Sinner e Laslo Djere si sono sfidati di nuovo nel 2020, questa volta in Austria, durante il torneo ATP Kitzbuhel: anche in quell’occasione ad avere la meglio fu Djere, che eliminò l’azzurro agli ottavi vincendo due set a zero con un doppio 6-4.

