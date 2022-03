Soleil Sorge è stata tra gli ospiti della scorsa puntata del Grande Fratello Vip. Il suo ritorno in casa, per confrontarsi con alcuni ex coinquilini, però, non ha convinto affatto il pubblico da casa e neppure i presenti in studio. La ragazza, infatti, è apparsa insolitamente pacata e buona, caratteristiche che non ha certamente fatto emergere durante i suoi sei mesi di permanenza nel reality show. Della faccenda se n’è parlato anche a Mattino 5 e gli ospiti di Federica Panicucci hanno mosso delle pesanti insinuazioni.

Federica Panicucci e Patrizia Groppelli parlano di Soleil Sorge a Mattino 5

Nel corso della puntata odierna di Mattino 5, la conduttrice ha dedicato un intero blocco alle dinamiche del GF Vip. In particolar modo, la donna si è soffermata soprattutto su Soleil Sorge, il cui ritorno nella casa ha generato un bel po’ di sgomento. La ragazza, infatti, avrebbe dovuto dare luogo ad un confronto/scontro con alcuni ex compagni d’avventura. Tuttavia, nel momento in cui c’è stato il faccia a faccia, Soleil è stata troppo buona e non ha attaccato nessuno.

Secondo molti, questo comportamento sarebbe particolarmente strano. Federica Panicucci, infatti, ha commentato la situazione dicendo che c’è chi pensa che la Sorge non sia stata affatto credibile nel suo comportamento. A seguire, poi, è intervenuta Patrizia Groppelli, la quale si è complimentata con la giovane per l’egregio percorso che ha portato avanti in questi mesi. Nella serata di ieri, però, si è dovuta ricredere in quanto Soleil ha deluso totalmente tutte le sue aspettative. A suo avviso, dunque, la giovane si sarebbe comportata in modo poco naturale e veritiero.

L’intervento di Maria Monsè in difesa dell’ex concorrente del GF Vip

Anche Raffaello Tonon non ha potuto fare a meno di fare qualche battuta simpatica sul cambio repentino di comportamento della ragazza. Ad ogni modo, l’unica persona che è sembrata schierarsi dalla parte di Soleil è stata Maria Monsè. La donna si trovava in collegamento video ed è intervenuta per spezzare una lancia in favore dell’ex coinquilina. A tal proposito, ha detto di credere che l’influencer, adesso, stia volando troppo alto, pertanto, non ha né tempo né voglia di lasciarsi travolgere da discussioni e scontri che riguardano il reality show a cui ha partecipato.

La donna, poi, non ha potuto fare a meno di tirare in ballo la nuova esperienza lavorativa che aspetta Soleil. Quest’ultima, infatti, pare stia per cominciare una nuova avventura come opinionista de La Pupa e il Secchione Show, pertanto, ha ben altro a cui pensare. Ad ogni modo, il reality show sta per volgere al termine e nella puntata di lunedì prossimo scopriremo chi sarà il quinto finalista e, soprattutto, il vincitore di questa edizione.

#GFVIP, secondo Maria Monsè Alex e Soleil sono due angeli, in studio però i nostri ospiti non sembrano molto d'accordo… 😜#mattino5 pic.twitter.com/F3VR20dzGO — Mattino5 (@mattino5) March 11, 2022

