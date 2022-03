In un’intervista rilasciata a Radio Italia, Mamhood e Blanco hanno spiegato che per partecipare all’Eurovision Song Contest 2022 dovranno modificare il brano “Brividi”. Inoltre, Mamhood ha commentato la partecipazione di Achille Lauro in gara con San Marino.

‘Brividi’ verrà modificata

Grazie alla vittoria del Festival di Sanremo, Mamhood e Blanco andranno all’Eurovision 2022 con il brano “Brividi”. La competizione si svolgerà in Italia, visto che lo scorso anno i Maneskin con il brano “Zitti e Buoni” hanno trionfato. Tra le città candidate, ha avuto la meglio Torino.

In un’intervista per Radio Italia, la coppia Mahmood-Blanco ha confidato che il brano deve essere modificato. In particolare, Michelangelo (nome all’anagrafe di Blanco) ha spiegato i motivi:

“Sì, c’è un problema tecnico. La canzone è troppo lunga…”

Da regolamento tutti i brani devono durare 3 minuti mentre “Brividi” ha una durata di 3:29. A tal proposito Blanco ha ironizzato sulla vicenda:

“Sono proprio 3 minuti, dopo non so ti chiudono le tende”. Tutto.TV su

I due artisti hanno provato ad eliminare la base nella parte finale, ma hanno ammesso che non è facile eliminare 30 secondi in un canzone. Mamhood ha rivelato che di questa modifica si sta occupando il suo collega Blanco. Tuttavia, il cantante milanese ha assicurato che sarà una versione diversa da quella portata in gara al Festival di Sanremo, ma sarà comunque piacevole.

Mamhood punge Achille Lauro

Nell’intervista Mamhood ha detto cosa pensa della partecipazione di Achille Lauro. Il cantante romano parteciperà all’Eurovision 2022 con il brano “Stripper” e gareggerà per San Marino. Senza peli sulla lingua il cantante milanese ha confidato che apprezzava di più il brano “Domenica”.

Infine, Mamhood ha rivelato che sua mamma subito dopo aver ascoltato “Brividi” era rimasta colpita:

“Mia mamma Anna mi ha detto che questa canzone arriva subito”.

