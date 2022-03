Arriva su Canale 5 “Più forti del destino”, la nuova fiction in onda da mercoledì 9 e venerdì 11 marzo, per un totale di otto puntate. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla fiction con Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Thomas Trabacchi e Dharma Mangia Woods.

La trama di “Più forti del destino”

La nuova fiction di Canale 5 “Più forti del destino” è una serie tv in costume. La trama si ispira a dei fatti realmente accaduti. In particolare, si concentra principalmente sulla condizione femminile alla fine del XIX secolo. La storia analizza lo scenario considerando il destino di tre donne che, ciascuna a modo proprio, combattono le disuguaglianze. Le tre combattono per l’emancipazione femminile. Tutto inizia a Palermo, 1897, alla Mostra sulle nuove tecnologie dove fa il suo debutto il Cinematografo. Ad un certo punto, mentre le vite dei personaggi si trovano in quelle sale, divampa un incendio che fa molte vittime, quasi tutte donne. Questa tragedia sconvolge la vita di Arianna, Costanza, Rosalia e Donna Elvira. La serie in pratica, riadatta la fiction evento francese “Le Bazar de la Charité”.

Il cast di “Più forti del destino”

Nel cast di “Più forti del destino” vi sono: Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Thomas Trabacchi e Dharma Mangia Woods. La fiction di Canale 5 è stata prodotta da Fabula Pictures e diretta da Alexis Sweet. Nel cast vi sono anche Leonardo Pazzagli, Loretta Goggi, Paolo Sassanelli, Francesca Valtorta e Sergio Rubini.

Quando va in onda

Gli episodi di “Più forti del destino” sono otto in totale, ciascuno della durata di cinquanta minuti circa. La fiction andrà in onda per quattro prime serate su Canale 5 il mercoledì e venerdì, a partire dal 9 marzo 2022. L’ultima puntata, dunque, la potrete guardare su Canale 5 venerdì 18 marzo 2022.

La serie è ambientata a Palermo ma è stata girata anche in Puglia.

Ecco il trailer ufficiale della serie di Canale 5: