Arriva “Minx”, la serie TV sulla prima rivista erotica femminile, pronta ad andare in onda su HBO Max. La nuova comedy è ambientata negli anni ’70 ed ha tra i protagonisti, Ophelia Lovibond, ovvero un’attivista per i diritti delle donne. La serie TV negli Stati uniti uscirà il 17 marzo 2022. ma intanto è stato rilasciato il trailer ufficiale. Ecco il video pubblicato da HBO:

La trama della nuova serie TV, “Minx”

Il prossimo 17 marzo 2022 su HBO Max sbarcherà negli Stati Uniti Minx, “Minx” la serie ambientata nella Los Angeles degli anni ’70. Il nuovo telefilm racconta la nascita della prima rivista erotica per donne. Si racconta la storia di Joyce, una giovane attivista femminista che cerca di lanciare una rivista femminile. Poiché ha difficoltà a pubblicare però il magazine, alla fine si mette a collaborare con un editore di riviste pornografiche a basso costo di nome Doug. I due insieme, danno vita alla prima rivista erotica per donne “Playgirl”. Immancabili le feroci polemiche che accompagnano la rivista che secondo i “perbenisti” dovrebbe chiudere. Grazie a questa storia vera, la serie indaga la rivoluzione sessuale degli anni 70 in una chiave completamente nuova e tutta da scoprire.

La storia vera di Playgirl

Il primo numero di Playgirl è stato pubblicato nel 1973. Uno dei titoli in copertina era: “Compulsions of the promiscuous woman” ovvero “Compulsioni della donna promiscua”. Il numero con una tiratura di 600.000 copie, fu tutto esaurito in soli 4 giorni. Negli anni Settanta Playgirl ebbe talmente tanto successo da vendere fino a un milione e mezzo di copie per numero.

Così ha commentato tale successo, Ira Ritter, uno dei vertici della rivista:

Il nostro obiettivo era trattare le donne come persone . A quell’epoca erano oggetti sessuali che si supponeva solo essere interessati alle faccende domestiche o a servire i propri uomini. Eravamo una rivista che costituiva una minaccia per gli uomini. Se arrivavi a casa e trovavi tu moglie intenta a leggere Playgirl ti conveniva chiederle: forse non mi ami più?

Il cast di “Minx”

La protagonista della serie è Ophelia Lovibond, attrice inglese famosa già per “I pinguini di Mr. Popper”. Tra gli altri attori vi sono Idara Victor, Jessica Lowe, Lennon Parham, Michael Angarano e Oscar Montoya. A creare “Minx” è stata Ellen Rapoport, al contempo showrunner e produttrice esecutiva, insieme a Johnson, Paul Feig, Dan Magnante per Feigco Entertainment, Ben Karlin e Rachel Lee Goldenberg.

Quando andrà in onda “Minx”

“Minx” approderà il 17 marzo 2022 su HBO Max e andrà in onda con due episodi alla settimana. Non è ancora dato sapere quando sarà possibile vederlo anche in Italia.