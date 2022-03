Dopo aver scoperto chi ha vinto LOL 2, Prime Video ha deciso di non lasciarci soli con una nuova puntata bonus per i telespettatori affezionati. A 24 ore dalla fine della seconda stagione LOL 2 è ancora in trend topic su Twitter con meme e stralci di gag che hanno fatto appassionare il pubblico. Così ecco arrivare una novità.

Che cosa contiene la puntata bonus di LOL 2?

LOL: Chi ride e fuori ritorna sui nostri teleschermi con un contenuto nuovo. La puntata bonus del comedy show prodotta in Italia per Amazon Studios da Endemol Shine Italy durerà trenta minuti. All’interno i protagonisti di quest’edizione Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni avranno preparato gag nuove ed esilaranti che entusiasmeranno il pubblico.

E i due conduttori Fedez e Frank Matano come avranno reagito? Lo potremo scoprire solo vendendo la puntata bonus del comedy show di Amazon Original.

LOL 2 puntata bonus, dove vederla?

La puntata bonus della seconda edizione di LOL: Chi ride è fuori sarà disponibile da lunedì 7 Marzo sulla piattaforma Prime Video, distribuita in oltre 240 Paese e territori nel mondo.

Per chi volesse continuare a divertirsi immergendosi nelle atmosfere leggere di LOL, dal 15 Marzo troverà nelle librerie di tutta Italia il libro LOL: Chi ride è fuori Cult Book, edito da Fabbri Editore. All’interno si potranno trovare tantissimi stimoli per divertirsi: quiz, curiosità, giochi, che ricorderanno i momenti più divertenti e iconici della serie comedy.